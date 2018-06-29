عمومية الصيادلة توافق على ميزانية عامي 2015 و2016

قال الدكتور حسن إبراهيم أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن النقابة تعمل على زيادة أموال النقابة لخدمة الأعضاء بلغت الإعانات اكثر من ١٣ مليون جنيه، منهم 4 ملايين تم صرفهم فى عام ٢٠١٦ فقط، كما تم عمل معرض للسيارات من قبل النقابة بمبلغ ٦٤ ألف جنيه، والفائض ٩٠ مليون جنيه.



وأضاف "إبراهيم"، أنه تم زيادة القائض فى خلال ٣ سنوات من ٥٢ ألف إلى ٩٠ ألف جنيه، كما بلغت عوائد الاستثمار المحققة عام ٢٠١٥ والتى بلغت ٢ مليون، وعام ٢٠١٦ بلغت ٣ ملايين و٧٢ ألفا.



ووافقت الجمعية العمومية على ميزانية النفابة لعامى ٢٠١٥ و٢٠١٦ وفقا لما تم عرضه من خلال أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.