ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عمومية الصيادلة توافق على ميزانية عامي 2015 و2016

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:10 م
أرشيفية - عمومية
أرشيفية - عمومية سابقة
آيات أحمد
قال الدكتور حسن إبراهيم أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن النقابة تعمل على زيادة أموال النقابة لخدمة الأعضاء بلغت الإعانات اكثر من ١٣ مليون جنيه، منهم 4 ملايين تم صرفهم فى عام ٢٠١٦ فقط، كما تم عمل معرض للسيارات من قبل النقابة بمبلغ ٦٤ ألف جنيه، والفائض ٩٠ مليون جنيه.

وأضاف "إبراهيم"، أنه تم زيادة القائض فى خلال ٣ سنوات من ٥٢ ألف إلى ٩٠ ألف جنيه، كما بلغت عوائد الاستثمار المحققة عام ٢٠١٥ والتى بلغت ٢ مليون، وعام ٢٠١٦ بلغت ٣ ملايين و٧٢ ألفا.

ووافقت الجمعية العمومية على ميزانية النفابة لعامى ٢٠١٥ و٢٠١٦ وفقا لما تم عرضه من خلال أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.

ترشيحاتنا

هاري كين يتصدر قائمة هدافي كأس العالم بعد دور المجموعات

بيراميدز يرفع عرضه لشناوي الأهلي لـ 4 ملايين دولار

توفير التمويل للشباب لشراء عربات الطعام المتنقلة بالمحافظات بفائدة مخفضة

مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 11 منطقة .. اليوم

الأزهر يكشف عن 5 أعذار تعفيك من إثم ترك صلاة الجمعة

التعليم: نتيجة تصحيح العينات العشوائية لامتحانات الثانوية مبشرة..ارتفاع أعداد الحاصلين على الدرجات النهائية..وصدى البلد ينشر بالأرقام نسب النجاح في كل مادة

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها

الأهلي يواجه الشمس وديا

صفقات الإسماعيلي بين رديف الزمالك وثلاثي أجنبي

راموس.. مرتكب إطلاق النار على صحيفة في أمريكا

راغب: مجمع البتروكيماويات الجديد يخدم 80 صناعة مهمة في مصر

قطر تخسر 16.2 مليار دولار لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير شرطة التموين يتفقد الأسواق للتأكد من تخفيض الأسعار..صور

تشييع جثمان مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي .. فيديو وصور

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار 30% .. صور

مساعد وزير الداخلية للمرور: حملات مستمرة على كافة الطرق.. صور

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

فيديو

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو
رشاد عبده: مصر ستكون من الدول المصدرة للغاز العام المقبل .. فيديو
شاهد .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام بني أيوب بالشرقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟