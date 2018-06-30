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ديني

26 كلمة داوم النبي على الدعاء بها في الصلاة بين التشهد والتسليم

السبت 30/يونيو/2018 - 03:13 ص
دعاء النبي في الصلاة
دعاء النبي في الصلاة
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان في صلاته يدعو بستة وعشرين كلمة بين التشهد والتسليم.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في صحيح مسلم، أنه كانَ رَسُولُ اللَّهِ إذا قام إلى الصَّلاةِ يكونُ مِنْ آخِر ما يقولُ بينَ التَّشَهُّدِ والتَّسْلِيم : « اللَّهمَّ اغفِرْ لي ما قَدَّمتُ وما أَخَّرْتُ ، وما أَسْرَرْتُ ومَا أعْلَنْتُ ، وما أَسْرفْتُ ، وما أَنتَ أَعْلمُ بِهِ مِنِّي ، أنْتَ المُقَدِّمُ ، وَأنْتَ المُؤَخِّرُ ، لا إله إلاَّ أنْتَ» .

وأضاف أنه -صلى الله عليه وسلم- أوصى بذكر الله في جوف الليل الأخير، مستشهدًا بما ورد في جامع الترمذي، أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ»

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