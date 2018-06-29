شاهد.. محمد صلاح فى مدينتي وسط حراسة مشددة

شهد محيط منزل محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول بمدينتى، صباح اليوم الجمعة، تواجدا أمنيا مكثفا أمام المنزل.



جاء ذلك عقب تجمع عدد من سكان مدينتى أمام فيلا محمد صلاح، بعد علمهم بإقامة النجم بداخلها، منتظرين خروجه لتحيته وشكره على ما قدمه خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى كأس العالم.



ويقضى النجم المصرى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وهداف نادى ليفربول الإنجليزى إجازته الصيفية بمصر، وذلك بصحبة أسرته ووالده ووالدته عقب سفر ثنائى الجهاز الطبى لفريق ليفربول، والذين رافقوا اللاعب منذ انطلاق بطولة كأس العالم حتى خروج المنتخب المصرى من البطولة.