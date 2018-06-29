ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

كفر الشيخ يواصل تدريباته بالإسكندرية استعدادًا لـ مظاليم بحري

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:56 م
صدى البلد
محمود زيدان
يواصل الفريق الكروي الأول بكفر الشيخ، تحت قيادة مديره الفني شريف الخشاب، ومدربه العام خالد إسماعيل، تدريباته بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية؛ استعدادًا للموسم الكروي الجديد للمجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" بالدوري الممتاز (ب).

ومن المقرر أن يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية متدرجة المستوى؛ للوقوف على الحالة الفنية للفريق ومدى الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، والوصول إلى التشكيل المناسب لخوض المباريات الرسمية خلال مباريات الدوري الذي ينطلق في التاسع من أغسطس المقبل.

وكان مجلس إدارة كفر الشيخ برئاسة أشرف أبو حليمة، قد استقر على اختيار المهندس جمال عيسى، مديرًا للكرة، وشريف الخشاب مديرًا فنيًا للفريق، ومعه خالد إسماعيل، نجم غزل المحلة السابق، مدربًا عامًا، وهشام سعيد، مدربًا، وعاطف السعيد، مدربًا لحراس المرمى، ومختار داود، مديرًا إداريًا، و عماد حمدي، إداريًا.

ترشيحاتنا

تحديث الفيس بوك يكشف العدد الحقيقي لمتابعي محمد رمضان

شاهد.. الجارديان تتحالف مع إسرائيل بهذا التصرف

بوستا: 5 أندية كبرى تتصارع لضم تريزيجيه وإيطاليا الأقرب

تعرف على أول لاعب يحمل شارة القيادة 5 مرات في كأس العالم

15 معلومة عن زيادة المعاشات المقرر صرفها أول يوليو

سعر خيالي لملابس محمد رمضان في نمبر وان.. صور

أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد الطلاق.. صور

محمد الشناوي: لن أتخلى عن الأهلي مهما كان المقابل المادي

الأزهر يكشف عن 5 أعذار تعفيك من إثم ترك صلاة الجمعة

مصري يتعرض لواقعة نصب عبر فايبر بالكويت

رئيس البرتغال يحرج ترامب في البيت الأبيض.. فيديو

محمد صلاح يقضى إجازة مع أسرته بهذا المكان بعد صفر المونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد الطلاق.. صور

إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور

مدير شرطة التموين يتفقد الأسواق للتأكد من تخفيض الأسعار..صور

تشييع جثمان مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي .. فيديو وصور

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار 30% .. صور

فيديو

شاهد .. أب يعنف بناته وزوجته بالسلاح
ماكرون: نحتاج حماية مشروعة للحدود الأوروبية.. فيديو
شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟