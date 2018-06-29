كفر الشيخ يواصل تدريباته بالإسكندرية استعدادًا لـ مظاليم بحري

يواصل الفريق الكروي الأول بكفر الشيخ، تحت قيادة مديره الفني شريف الخشاب، ومدربه العام خالد إسماعيل، تدريباته بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية؛ استعدادًا للموسم الكروي الجديد للمجموعة الثالثة "بحري والإسكندرية" بالدوري الممتاز (ب).



ومن المقرر أن يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية متدرجة المستوى؛ للوقوف على الحالة الفنية للفريق ومدى الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، والوصول إلى التشكيل المناسب لخوض المباريات الرسمية خلال مباريات الدوري الذي ينطلق في التاسع من أغسطس المقبل.



وكان مجلس إدارة كفر الشيخ برئاسة أشرف أبو حليمة، قد استقر على اختيار المهندس جمال عيسى، مديرًا للكرة، وشريف الخشاب مديرًا فنيًا للفريق، ومعه خالد إسماعيل، نجم غزل المحلة السابق، مدربًا عامًا، وهشام سعيد، مدربًا، وعاطف السعيد، مدربًا لحراس المرمى، ومختار داود، مديرًا إداريًا، و عماد حمدي، إداريًا.

