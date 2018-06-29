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في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. 3 شهداء وعشرات المصابين قدمتهم أسيوط لتحرير مصر من قبضة الجماعة الإرهابية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 11:52 م
الالاف من المتظاهرين
الالاف من المتظاهرين خرجوا في ميادين أسيوط
إيهاب عمر
عشرات الالاف من المتظاهرين خرجوا في ميادين أسيوط للمطالبة برحيل مرسي
ميلشيات الاخوان المسلحة اعتلت العقارات واطلقت النار على المتظاهرين أمام مبنى المحافظة

تحل غدا الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو والتي نجح الشعب فيها واستجاب له الجيش في عزل نظام جماعة الإخوان الإرهابية التي عاثت في الارض فسادا على مدار عام من حكمهم.

وشهدت أسيوط في 30 يونيو 2013 مظاهرات لم تشهدها من قبل للمطالبة برحيل نظام الإخوان ورئيسهم المعزول محمد مرسي وخرجت المظاهرات من مختلف ميادين مدينة أسيوط ومراكزها ليحتشد فيها عشرات الآلاف من المواطنين للمطالبة برحيل نظام الجماعة الارهابية، وانطلقت المظاهرة الأولى في الثالثة عصرا يوم 30 يونيو من ميدان التركي بشارع الشهيد يسري راغب وسط مدينة أسيوط فيما خرجت مظاهرات أخرى في نفس التوقيت بميادين "أم البطل، الشهيد أحمد جلال ، المجذوب" بمدينة أسيوط ومظاهرات في ميادين البداري والقوصية وديروط ومنفلوط وأبنوب والفتح وجابت الميادين شوارع المدن بمختلف مراكز المحافظة.

فيما عبرت مسيرة مركز الفتح قناطر أسيوط حتى ان انضمت الى مسيرات مدينة أسيوط والتي استقرت أمام مبنى ديوان عام المحافظة في السابعة مساء يوم 30 يونيو 2013 وتوحدت الهتافات ومنها "أرحل يعني أمشي .. ياللي مبتفهمشي"، "الشعب يريد اسقاط النظام"، و"ارحل انت وعشيرتك".

وقامت جماعة الاخوان الارهابية بحشد أنصارها واثاروا الرعب بين المتظاهرين بعد ان قاموا بتنظيم مسيرات تتقدمها ميلشيات مسلحة تقود موتوسيكلات جابت شوارع مدينة أسيوط، حاملين العصي والأسلحة النارية والشماريخ، في محاولة لتفريق المطالبين بعزل مرسي وقامت بالتوجه الى مقر حزب الحرية والعدالة بشارع المحافظة بمدينة أسيوط وقاموا باخراج اسلاح نارية "خرطوش" واسلحة بيضاء وعصي كانت داخل بدروم مقر الحزب والخروج بها الى شوارع مدينة أسيوط لمطاردة المتظاهرين فيما اعتلى بعض عناصر جماعة الاخوان الارهابية بعض العمارات المواجهه لمبنى ديوان عام محافظة أسيوط .

وقاموا باطلاق اعيرة نارية بشكل عشوائية صوب المتظاهرين أمام مبنى ديوان عام المحافظة مما ادى إلي سقوط أول ضحايا ثورة 30 يونيو في المحافظة "أبانوب عادل"، وبعدها بقليل سقط ثاني الضحايا الدكتور "محمد ناصف شاكر" ثم الضحية الثالثة "محمد عبدالحميد" وعشرات المصابين، ما ألهب حماس المتظاهرين في عدم التخلي عن ميدان ديوان المحافظة وعزل محمد مرسي.

وانقذت العناية الالهية اللواء الشافعي العياط حكمدار أسيوط في ذلك الوقت بعد ان اطلقت عناصر الإخوان الارهابية اعيرة نارية صوبه أثناء وقوفه أمام مبنى ديوان عام المحافظة مما ادى الى اصابة أحد المتظاهرين كان يقف بجواره وتدخلت قوات الأمن أمام مبنى ديوان عام المحافظة بعد ان خرج العشرات من جماعة الإخوان الارهابية في الشوارع الفرعية بالقرب من مبنى المحافظة حاملين الاسلحة البيضاء والشوم والخرطوش لمحاصرة المتظاهرين امام مبني ديوان عام المحافظة ودارت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الاخوان وقوات الامن التي كان بدورها تدافع عن المتظاهرين وقامت مليشيات الجماعة الارهابية باقتحام عدد من المطاعم والكافيهات المتواجده بشارع النيل بالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة لملاحقة الاعلاميين والصحفيين لمنعهم من ارسال فيديوهات تكشف اعمال البلطجة التي قامت بها الميلشيات المسلحة.

وقام المتظاهرون في العاشرة من مساء يوم 30 يونيو بالتوجه في مسيرة الى مقر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان الارهابية بمدينة أسيوط وعندما اقتربت المسيرة من مقر الحزب قامت ميلشيات الجماعة الارهابية المسلحة باطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين السلميين مما ادى الى تفرقهم في الشوارع الفرعية لمقر الحزب وتزايد عدد المتظاهرين المطالبين برحيل نظام الجماعة الإرهابية، مما ادى الى تراجع ميلشيات الجماعة الارهابية وقاموا باشعال النيران في مقر الحزب لحرق المستندات الموجوده به قبل اقتحام المتظاهرين مقر الحزب.

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