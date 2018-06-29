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أخبار البلد

الصيادلة يرفعون لافتات بمطالبهم داخل الجمعية العمومية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:15 م
أرشيفية - عمومية
أرشيفية - عمومية سابقة
آيات أحمد
رفع عدد من الصيادلة لافتات داخل الجمعية العمومية تحمل مطالبهم لمناقشتها خلال الجمعية العمومية، وكتب عليها "أين هيئة إنشاء الدواء" و"نحو سوق خال من الاكسبير" و"ندعم الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة" و"نجدد الثقة فى الدكتور محيى عبيد".

وتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما سيتم عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت رفض الشق العاجل الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، وصحة قرار المجلس بتشكيله الجديد بالدعوة لعقد الجمعية.

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