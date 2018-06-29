مسئولون: ترامب يرغب في الانسحاب من منظمة التجارة العالمية

نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مسئولين بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صارحهم برغبته في الانسحاب من منظمة التجارة العالمية.



وقال المسئولون "لقد هدد بالانسحاب مائة مرة، وهذا من شأنه أن يعود بأضرار جسيمة على الدولة".



وأضافوا أن ترامب قال أمامهم "منظمة التجارة العالمية تضر بمصالحنا. لا أعرف لماذا نحافظ على عضويتنا بها. لقد شكل العالم منظمة التجارة العالمية للإضرار بالولايات المتحدة".



وذكرت الشبكة أن مساعدي ترامب يضغطون عليه للتخلي عن فكرة الانسحاب، موضحة أن خطوة كهذه تقتضي موافقة الكونجرس أولًا.