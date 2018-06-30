فيديو جراف.. عشر شخصيات من الرموز المصرية المشرفة

فيديوجراف..

عشر شخصيات من الرموز المصرية المشرفة





1- محمد صلاح .. لاعب كرة قدم دولي مصري يلعب في مركز الجناح الأيمن في نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم



2- أحمد زويل .. عالم كيميائي مصري وأمريكي الجنسية حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء



3- هاني عازر .. مهندس مصري ألماني أشرف على بناء محطة قطارات برلين



4- فاروق الباز .. عالم مصري أمريكي عمل في وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر



5- نجيب محفوظ .. مفكر وأديب مصري حصل على جائزة نوبل في مجال الأدب



6- السير مجدي يعقوب .. بروفيسور مصري بريطاني وجراح قلب عالمي



7- على مصطفى مشرفة .. عالم فيزياء نظرية ولقب بـ آينشتاين العرب



8- سميرة موسى .. أول عالمة ذرة مصرية



9- مصطفى السيد .. عالم كيمياء مصري وأول عربي يحصل على قلادة العلوم الوطنية الأمريكية لإسهاماته في مجال النانو تكنولوجي



10- عصام حجي .. عالم فضاء مصري أمريكي يعمل في وكالة ناسا في مجال علم الصواريخ

