ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فيديو جراف.. عشر شخصيات من الرموز المصرية المشرفة

السبت 30/يونيو/2018 - 07:18 ص
صدى البلد
أماني إبراهيم
فيديوجراف..
عشر شخصيات من الرموز المصرية المشرفة


1- محمد صلاح .. لاعب كرة قدم دولي مصري يلعب في مركز الجناح الأيمن في نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم

2- أحمد زويل .. عالم كيميائي مصري وأمريكي الجنسية حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء

3- هاني عازر .. مهندس مصري ألماني أشرف على بناء محطة قطارات برلين

4- فاروق الباز .. عالم مصري أمريكي عمل في وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر

5- نجيب محفوظ .. مفكر وأديب مصري حصل على جائزة نوبل في مجال الأدب

6- السير مجدي يعقوب .. بروفيسور مصري بريطاني وجراح قلب عالمي

7- على مصطفى مشرفة .. عالم فيزياء نظرية ولقب بـ آينشتاين العرب

8- سميرة موسى .. أول عالمة ذرة مصرية

9- مصطفى السيد .. عالم كيمياء مصري وأول عربي يحصل على قلادة العلوم الوطنية الأمريكية لإسهاماته في مجال النانو تكنولوجي

10- عصام حجي .. عالم فضاء مصري أمريكي يعمل في وكالة ناسا في مجال علم الصواريخ

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تشكك في التوصل لوقف إطلاق نار في جنوب سوريا

اتحاد العمال يحتفل اليوم بذكرى 30 يونيو

أصالة تهنئ تامر حبيب بعيد ميلاده: "بيشبه الحياة والمحبة"

أحمد حسن: مبالغ تعاقدات اللاعبين في الأهرام المتداولة غير صحيحة

دعوى قضائية ضد قيادات حركة النهضة بتهمة تسفير شباب تونسي لمناطق إرهاب

26 كلمة داوم النبي على الدعاء بها في الصلاة بين التشهد والتسليم

علم مصر يزين مجالس المدن والمصالح الحكومية بكفر الشيخ.. صور

اليوم.. أولى جلسات محاكمة أبوتريكة بتهمة التهرب من الضرائب

مصر تحتل المركز الخامس لترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر المتوسط

صحف اليوم .. قناة السويس تحقق أعلى إيراد في تاريخها.. الكهرباء تطلب مد مهلة توصيل التيار للعشوائيات.. توقيع عقد مجمع للصناعات الكيماوية باستثمارات ٢٠٠ مليار جنيه اليوم

محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو

تعرف على 3 علاجات رائعة لألم الأذن من خزانة مطبخك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تخطف الأنظار في مهرجان Biaf ..صور

جدارية لـ محمد صلاح تزين إحدى مناطق الدقهلية

وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للموسم الشتوي بتوفير التقاوي.. صور

إطلالات مثيرة وجذابة لـ رانيا يوسف.. صور

وزير الرى يشارك فى حفل اطلاق مشروع بنك الشباب المصرى ..صور

فيديو

أحمد مجدي: الجيش والشعب ليس يدا واحدة بل كيان واحد.. فيديو
أحمد مجدي: القضاء على العشوائيات أحد أشكال التنمية .. فيديو
أبرز فيديوهات في التوك شو.. وزير المالية: بند المرتبات يشهد أكبر زيادة منذ 5 سنوات.. وتوفيق عكاشة: كنت هاربا ولم أعترف بحكم الإخوان
بعد كليب نمبر وان .. أمير كرارة يفاجئ محمد رمضان باتصال على الهواء.. فيديو
محمد رمضان يعترف لأول مرة: عادل إمام رفض طلبى للتمثيل معه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟