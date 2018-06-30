فيديو جراف.. عشر شخصيات من الرموز المصرية المشرفة
السبت 30/يونيو/2018 - 07:18 ص
فيديوجراف..
عشر شخصيات من الرموز المصرية المشرفة
1- محمد صلاح .. لاعب كرة قدم دولي مصري يلعب في مركز الجناح الأيمن في نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم
2- أحمد زويل .. عالم كيميائي مصري وأمريكي الجنسية حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء
3- هاني عازر .. مهندس مصري ألماني أشرف على بناء محطة قطارات برلين
4- فاروق الباز .. عالم مصري أمريكي عمل في وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر
5- نجيب محفوظ .. مفكر وأديب مصري حصل على جائزة نوبل في مجال الأدب
6- السير مجدي يعقوب .. بروفيسور مصري بريطاني وجراح قلب عالمي
7- على مصطفى مشرفة .. عالم فيزياء نظرية ولقب بـ آينشتاين العرب
8- سميرة موسى .. أول عالمة ذرة مصرية
9- مصطفى السيد .. عالم كيمياء مصري وأول عربي يحصل على قلادة العلوم الوطنية الأمريكية لإسهاماته في مجال النانو تكنولوجي
10- عصام حجي .. عالم فضاء مصري أمريكي يعمل في وكالة ناسا في مجال علم الصواريخ