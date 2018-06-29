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محافظات

مركز الخارجة يواصل صيانة محطات المياه بالوادي الجديد

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:40 م
صدى البلد
منصورابوالعلمين
يواصل مركز الخارجة، خطة صيانة محطات مياه الشرب بمدينة الخارجة، حيث تم الانتهاء من فك وغسيل عدد من الفلاتر والوسط الترشيحي والفواني وإعادة تركيبها واستبدال التالف منها بمحطة تنقية مياه الخارجة 12، والتي تغذي عددا من أحياء الخارجة بالمياه النقية.

وأكد مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أنه تم تشكيل فريق صيانة بجميع محطات التنقية على مستوى المركز؛ لضمان إحلال وتجديد الفواني التالفة بالفلاتر ورفع كفاءة وفلترة وتنقية مياه الشرب قبل ضخها في الشبكات، بالإضافة إلى الغسيل اليومي لأحواض المياه التي تترسب بها كميات من الحديد والمنجنيز.

وأشار إلى الاهتمام بصيانة طلمبات الآبار الغاطس وتغيير الوصلات التالفة وصيانة الآبار بجانب صيانة فلاتر محطات التنقية في ظل اعتماد المحافظة بشكل أساسي على المياه الجوفية في الشرب والري.

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