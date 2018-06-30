جنوب سيناء في أسبوع.. افتتاح جامعة الملك سلمان بـ أكتوبر 2019.. فريق طبى يجري جراحة نادرة لطفلة.. والعثور على دانة فارغة من مخلفات الحروب.. صور

تطهير طريق " طابا- النقب" بعد انهيار صخري

فودة يتفقد مشروع قاعة المؤتمرات العملاقة

افتتاح جامعة الملك سلمان في أكتوبر 2019

دانة فارغة من مخلفات الحروب تثير ذعر سكان الزهراء بطور سيناء

فريق طبي ينجح في استئصال قدم زيادة لطفلة بمستشفى الطور العام

وفي شرم الشيخ تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قاعة المؤتمرات العملاقة الجارى انشاؤها وتسع 7 الاف شخص.





شهدت محافظة جنوب سيناء أحداثا متنوعة خلال الأسبوع الفائت، كان أبرزها في مدينة طابا، حيث قام مجلس مدينة طابا بتطهير طريق طابا النقب بعد حدوث انهيار صخرى.وفى طور سيناء اعلن المحافظ انه سوف يتم افتتاح جامعة الملك سلمان اكتوبر 2019 ، بينما شهد حى الزهراء فى طور سيناء العثور على جسم غريب تبين انه دانة فارغة من مخلفات الحروب ن وطبيا تمكن فريق طبى بمستشفى الطور العام من استئصال قدم زائدة لطفلة.وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قاعة المؤتمرات الدوليه الجديدة العملاقة بالقرب من قاعة المؤتمرات الكبرى والتى ستصل طاقة استيعابها لأكثر من 7 الاف فرد بعد ضم القاعة القديمة اليها وصممت القاعة على احدث الطرق العالمية علاوة على انها مزودة بأحدث الاجهزة التكنولوجية ، والتى تستعد لاستضافى منتدى الشباب العالمى والمنتدى العالمى للتنوع البيئى فى شهر نوفمبر القادموتفقد فودة الاعمال الجارية بمطار شرم الشيخ الدولى حيث التوسعات الكبرى وانشاء صالة ركاب جديدة والتى سترفع طاقة استيعاب المطار من 7 الى 10 ملايين راكب في العام وسوف تضم اماكن انتظار للركاب ومنطقة كافتيريات ومن المنتظر افتتاحها اخر العام الجارى.وقال محافظ جنوب سيناء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر افتتاح جامعة الملك سلمان في شهر أكتوبر العام القادم وتضم الجامعة في مرحلتها الأولى 6 كليات موزعين على مدن الطور و شرم الشيخ و رأس سدر, أضاف المحافظ أن مساحة الجامعة بلغت نحو 300 فدان موزعة على ثلاث مدن وبها مدن لإقامة الطلاب المغتربين وأساتذة الجامعة, موضحا أن الكليات التي ستفتح العام القادم هي علوم البحار والصناعات و السياحة و الفنادق و الألسن, والزراعة الطب البيطري.وأضاف فودة أن تكلفة إنشاء الجامعة يقدر نحو ملياري جنيه مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر تعليمات باختصار مدة تنفيذ مباني الجامعة من 36 إلى 18 شهرا فقط، لافتا إلى أن الجامعة تُقام بمنحة سعودية قدرها 250 مليون دولار، كما أن الجامعة تضم مستشفى جامعيا مجهزا تابعا للجامعة بمدينة طور سيناء.وطبيا قال الدكتور خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء إن فريق طبي بمستشفى الطور العام نجح في إجراء جراحة دقيقة لطفله عمرها ٧ شهور.وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الطفلة تدعي رقية سالم وولدت بتشوف خلقي في القدم عبارة عن قدم زيادة. وقرر الفريق الطبي المكون من الجراح الدكتور محمد عادل صقر مدرس مساعد جراحة التجميل والإصلاح بجامعة الزقازيق، التخدير الدكتور محمد حامد عبد العزيز مدرس مساعد التخدير وعلاج الألم جامعة عين شمس.وقال إن الجراحة نادرة وفريدة من نوعها لان عدد الحالات المسجلة المماثلة قليل علي مستوي العالم.