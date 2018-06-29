أبرزها إلقاء الاطفال.. تعرف على جرائم الاخوان في الاسكندرية.. 36 قتيلًا و800 مصاب في احداث سيدي جابر.. وحرائق لمبان حكومية عقب فض رابعة..صور

نحو 36 قتيلًا ونحو 800 مصاب في احداث سيدي جابر

-الإخوان يرتكبون الجريمة الأبشع بإلقاء الأطفال من أعلى عقار سيدي جابر

-حرائق لمبان حكومية وسيارات وجرائم قتل من جانب الاخوان عقب فض رابعة

أحداث "سيدي جابر" 5 يوليو 2013..



وفي هذا اليوم قامت ميلشيات الاخوان باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وعبوات المولوتوف للاعتداء بها على المواطنين السلميين، المتواجدين في ميدان سيدي جابر، مما أدى إلى سقوط نحو 36 قتيلًا، ونحو 800 مصاب، وتدخلت قوات الجيش والشرطة لحماية المتظاهرين السلميين.



أطفال عقار سيدي جابر..



وفي نفس اليوم شهد ميدان سيدي جابر جريمة بشعة أثارت الرأي العام ليس في مصر فحسب ولكن في العالم كله، بعد قيام عدد من أنصار جماعة الاخوان بإلقاء أطفال من أعلى سطح أحد العقارات ليموت عدد منهم



وعقب أيام من الواقعة تم الكشف عن مرتكبها الرئيسي بمعاونة آخرين من المشاركين في أحداث العنف بسيدي جابر، وبدأت جلسات محاكمة المتهم الرئيسي محمود رمضان حتى أيدت محكمة النقض في 5 فبراير الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ 19مايو 2014، بإعدامه لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بإلقاء الاطفال، ونفذ فيه حكم الإعدام يوم 3 مارس 2015.



حرائق وقتل من جانب الاخوان عقب فض رابعة..



عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة مباشرة تجمع أنصار جماعة الاخوان بمحيط مسجد القائد إبراهيم، وقاموا بقطع طريق الكورنيش بصناديق القمامة وحرق إطارات السيارات، وأشعلوا النيران فى سيارة لأحد المواطنين وسيارة آخرى تابعة لقوات الشرطة. استشهاد 10 أشخاص بينهم ضابط وإصابة 150.



وفي نفس اليوم أطلقت جماعة الاخوان مسيرات لقطع الطرق الرئيسية منها الكورنيش وطريق 45 المتوجه للطريق الدولى، وقامت قوات الأمن بفض الاشتباكات التى وقعت بين عناصر الجماعة الإرهابية والمواطنين الرافضين لأعمال الشغب.



أسفرت الاشتباكات التى استخدم فيها عناصر الإخوان السلاح النارى، استشهاد ضابط ومقتل 9 أشخاص، فضلًا إصابة 150 شخصًا بطلقات نارية حية.



حرائق بالجملة..



وفي نفس اليوم أقدمت عناصر الاخوان على إشعال النيران في عدد من المباني والمؤسسات ومنها المجلس الشعبي المحلي الذي كان المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية في تلك الفترة وقاموا بحرق 4 أدوار من المبنى ..



كما قاموا بتحطيم أكشاك حراسة القنصليات والاشتباك مع الأهالي وتحطيم أكشاك الحراسة الخاصة بالقنصليات بشارع فؤاد بمحطة الرمل، والاشتباك مع أهالي كوم الدكة الذين خرجوا لرفض أعمال الشغب.

رغم مرور 5 أعوام كاملة على ثورة 30 يونيو والتي شهدت رحيل جماعة الاخوان عن الحكم تنفيذا لإرادة شعبية جسدتها عشرات الملايين من المصريين الذي نزلوا الميادين المختلفة مطالبين برحيلها، ولكن مازال السكندريون غير قادرين على نسيان ما قامت به تلك الجماعة من جرائم قتل وتخريب قبل وأثناء وبعد الثورة.ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد جماعة الاخوان، والتي بدأت مبكرا في الاسكندرية وطفحت على السطح عدد من الجرائم التي قامت بها تلك الجماعة وربما يكون أبشعها هي إلقاء عدد من الاطفال من أعلى عقار بمنطقة سيدي جابر.