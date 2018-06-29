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كأس العالم

أبو ريدة يدعو الأندية لمناقشة أزمات الدوري الجديد خلال أيام

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:57 م
مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة
يسري غازي
وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة الدعوة إلى مسئولى أندية الدورى الممتاز من أجل عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مواعيد الدورى الموسم القادم.


وكان اتحاد الكرة قد حدد يوم 3 أغسطس موعدًا لانطلاق بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2018 – 2019.

ويسعى أبوريدة ومعاونوه للاستماع الى آراء مسؤولي الأندية حول مواعيد الدورى الجديد من أجل وضع حلول لتفادي الإصطدام بمواعيد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" الخاصة بأمم أفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون عام 2019.

يأتي ذلك في ظل مطالبة المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالانسحاب من البطولات الإفريقية أو دورى أبطال العرب منعا للتضارب فى المواعيد.

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