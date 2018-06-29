ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عمومية الصيادلة تصوت على اللائحة التنفيذية وميزانيتي 2015 و 2016

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:36 م
أرشيفية - عمومية
أرشيفية - عمومية سابقة
آيات أحمد
صوت أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصيادلة، على اللائحة التنفيذية للنقابة كما صوت الأعضاء بالموافقة على ميزانية عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية المنعقدة منذ قليل، والتى شهدت مشادات كلامية بين الدكتور إسلام فاضل وعضو مجلس النقابة على نزاهة العمومية، مفيدا بأن النصاب القانوني لم يكتمل بعد.

وصوتت العمومية على طرد الدكتور اسلام فاضل من القاعة وإحالته للتحقيق لما بدر منه.

ترشيحاتنا

برلماني: مجمع البتروكيماويات يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة

استثمار قطري جديد في السودان

رئيس البرتغال يحرج ترامب في البيت الأبيض.. فيديو

صحيفة إنجليزية تسلط الضوء على تهافت الجماهير على منزل محمد صلاح

15 معلومة عن زيادة المعاشات المقرر صرفها أول يوليو

مكاسب كأس العالم.. خزينة اتحاد الكرة تنتعش بـ 8 ملايين دولار

الصحف الفرنسية لميسي: ممنوع المرور

تحديث الفيس بوك يكشف العدد الحقيقي لمتابعي محمد رمضان

إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور

التضامن تبدأ صرف المعاشات بزيادة 15% ..الأحد

مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 11 منطقة .. اليوم

محمد الشناوي: لن أتخلى عن الأهلي مهما كان المقابل المادي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد الطلاق.. صور

إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور

مدير شرطة التموين يتفقد الأسواق للتأكد من تخفيض الأسعار..صور

تشييع جثمان مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي .. فيديو وصور

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار 30% .. صور

فيديو

شاهد .. أب يعنف بناته وزوجته بالسلاح
ماكرون: نحتاج حماية مشروعة للحدود الأوروبية.. فيديو
شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟