عمومية الصيادلة تصوت على اللائحة التنفيذية وميزانيتي 2015 و 2016

صوت أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصيادلة، على اللائحة التنفيذية للنقابة كما صوت الأعضاء بالموافقة على ميزانية عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦.



جاء ذلك خلال الجمعية العمومية المنعقدة منذ قليل، والتى شهدت مشادات كلامية بين الدكتور إسلام فاضل وعضو مجلس النقابة على نزاهة العمومية، مفيدا بأن النصاب القانوني لم يكتمل بعد.



وصوتت العمومية على طرد الدكتور اسلام فاضل من القاعة وإحالته للتحقيق لما بدر منه.