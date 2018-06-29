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فن

الناقد محمد قاسم: اشتباك عبر عن ثورة 30 يونيو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:10 م
صدى البلد
سمر سعد
قال الناقد محمود قاسم ان 30 يونيو ثورة عظيمة، موضحا ان فيلم اشتباك تناولها بشكل كبير مرجعا الفضل للأخوين محمد وخالد دياب اللذان وصفهما بأنهما موهوبان ونجحا فى أكثر من عمل سينمائى.

وأضاف محمود قاسم فى تصريحات لصدى البلد ان فيلم اشتباك استطاع أن يبرز اهم الاحداث التى حدثت فى ثورة 30 يونيو واستطاع المخرج والمؤلف ان يسيطروا على الأحداث باختزال مصر فى صورة عربية الترحيلات والتى جمعت كل الفئات من صحفى واخوان واشخاص معتدلين وفى النهاية جاء بالعربة وهى تسقط كناقوس خطر لكل أطياف الشعب لتتحد.

واكد قاسم ان الفكرة جاءت من فيلم "بين السماء والارض" للمخرج صلاح ابو سيف، إذ وضع ابو سيف طبقات المجتمع داخل مصعد، بينما آل دياب وضعوا طبقات المجتمع داخل عربة ترحيلات، وبالرغم ان فيلم صلاح ابو سيف كوميدى لكن اشتباك فيلم ماسوى.

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