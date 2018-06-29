حضري الكرواسون بطريقة سهلة وسريعة

إذا كنتي من محبي المعجنات وتريدين تحضير إفطارا خفيفا لعائلتك، فعليك بتعلم طريقة تحضير الكرواسون بطريقة سهلة وغير مكلفة، حيث إنها وجبة لذيذة ومفيدة أيضا لاحتوائها على البيض والسكر والدقيق والحليب، لذا قامت الشيف غفران كيالي تحضير الكرواسون بطريقة سهلة للغاية، بمكونات بسيطة من داخل منزلك.



المقادير:



ثلاثة كوب و نصف دقيق ( مع وضع نصف كوب اضافي حسب الحاجة )

رشة ملح

٣ ملاعق كبار سكر

ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية

كوب حليب دافىء

بيضه حجم كبير

نصف كوب زيت نباتي

للتوريق ثلاث أرباع كوب زبدة طرية



للوجه:

صفار بيضة مع ثلاث ملاعق كبيرة حليب سائل و رشة قهوة سريعة الذوبان.



للحشو:

جبنة موتزريلا وحلوم او رومي

خليط زيت زيتون مع زعتر سوري بالسمسم بحيث يكون المزيج ثقيل

ويمكن الحشو بشوكولاته مبشورة، او غاناش شوكولا ثقيل ( كوب شوكولا مقطع قطع صغيرة مع ربع كوب كريما او اقل ) بعد ان تغلي الكريما تبعد عن النار و نضيف الشوكولا و نقلب حتى تذوب ثم يترك الغاناش ليبرد ويصبح بقوام ثقيل.

او يمكن استعمال اي صوص شوكولا ( صوص الشوكولا المنزلي )



طريقة التحضير:

1- نضع الحليب الدافئ المائل للسخونة في طبق عميق، و نذيب ملعقتين كبار سكر ثم نرش الخميرة على الوجه، و ننتظر ثواني ثم نحرك حتى تذوب قليلا و نغطي وجه الطبق بفوطة، ونتركها عشر دقايق يجب أن تتشكل رغوة و الا تكون الخميرة فاسدة.

2- نضيف البيضة و الزيت و نخفق حتى يختلطوا تماما.

3- نضع ٣ اكواب ونصف من الدقيق فقط ( نترك الباقي جانبا ) في وعاء عميق و نخلطه مع الملح و ملعقة كبيرة سكر و نعمل حفرة في المنتصف.

4- نصب مزيج الخميرة في المنتصف و نبدأ بخلط الدقيق حتى تتشكل عجينة طرية تلتصق قليلا باليد و اذا احتجنا نضيف دقيق ونواصل العجن حتى تصبح كرة متجانسة و طرية.

5- نمسح الكرة بالزبدة ونضعها في طبق ممسوح بالزبدة ونغطيها ونتركها ساعة ترتاح حتى يتضاعف حجمها فى مكان دافىء.

6- نرش الرخامة بالدقيق و نخرج كرة العجين بهدوء دون اخراج الهواء منها و نضعها على الرخامة و نقسمها قسمين متساويين نغلف أول قسم و نبدأ بالقسم الاول.

7- نقسم الكرة الى خمس كرات ونفرد كل كرة قرص صغير تقريبا ١٧ سم و نمسحه بالزبدة الطرية طبقة خفيفة

8- نفرد الكرة الثانية ونضعها فوق القرص الأول و نمسح بالزبدة و نعيد العملية مع الكرة الثالثة و الرابعة و الخامسة و لكن لا ندهن القرص الأخير.

9- نغلف الأقراص الموضوعة فوق بعضها بكيس و نضعها في الثلاجة حتى تجمد طبقات الزبدة، ونباشر بالكرة الثانية نفس الخطوات

10- نخرج القرص من البراد و نرق القرص برفق ليصبح بحجم ٢٥ الى ٢٧ سم فقط

11- نقسم القرص الى ٨ مثلثات، ونحمي الفرن بدرجة ١٨٠ و ندهن صواني بزبدة و نرش طحين

12- نأخذ كل مثلث و نحاول فرده قليلا عند القاعدة وتوسيعها لنضع الحشوه.

13- نضع الحشوة عند قاعدة كل مثلث و نلف حتى الرأس و نعطي شكل ملتوي مثل هلال للكروسان، ونضع الكروسان في الصينية متباعد عن بعضه لكي ينتفخ بالفرن

14- نخلط مزيج الوجه معا و ندهن وجه الكرواسون و نرش بالسمسم، ونترك الكروسان يرتاح ١٠ دقائق وندخله الفرن تقريبا ثلث ساعه حتى يشقر الوجه.

15- نخرجهم من الفرن ونضعها على شبك حتى يبرد قليلا

ويمكن لهذه المقادير ان تعطينا ١٦ كروسانه لان كل قرص قسمناه ٨ مثلثات، ويمكن تقسيم القرص لعدد أكبر مثلا ١٢ إذا أردنا عمل كروسان صغير والذي يتناسب أكثر مع الاطفال الصغار.