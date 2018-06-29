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خطبة الجمعة بمسجد السلام بالشرقية.. أزهري يحذر من الانسياق وراء دعوات نشر الأخلاق الذميمة.. يؤكد: شيوع الفساد الخلقي تسبب فى انهيار الأمم.. واليأس أحد علامات الكفر.. فيديو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:34 م
صدى البلد
محمد شحتة
  • خطبة الجمعة بمسجد السلام بالشرقية
  • أزهري يحذر من الانسياق وراء دعوات نشر الأخلاق الذميمة
  • شيوع الفساد الخلقي تسبب فى انهيار الأمم
  • اليأس أحد علامات الكفر
  • كيفية تعبير القرآن عن مروجي الشائعات

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: «حرمة الكذب والافتراء والإفساد وإشاعة الفوضى»، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وحذر الدكتور عبد الحكم سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، من الانسياق واتباع دعوات تحث على أخلاق ذميمة أو سلوكيات مدمرة أو المقارمة بأقدار الأمم والشعوب.

وقال سلامة، فى خطبة الجمعة، بمسجد السلام بمحافظة الشرقية، إن المسلمين عليهم أن يستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم من خلال كلمات تعمر ولا تدمر، فلا يستجيبوا لكذب الكذابين أو دجلهم، فما نحن فيه نعمة كبرى فلا الأخ يقاتل أخاه ولا الابن يعاند أباه".

وأشار إلى أن الأخلاق موجودة ومستمرة فى مجتمعنا وعلينا أن نحافظ عليها، مضيفًا أن نهوض الأمم وتقدمها يتركز على عدة ركائز أهمها انتشار الأخلاق.

ولفت سلامة، إلى أن الأمم التى بادت واندثرت كان بسبب شيوع الفساد الخلقى وأصبح منهاجا بين الناس، منوها بأن القرآن قال فى ذلك (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)، مشيرا إلى أن الجحود بنعم الله الذى انتشر فى القرية كان سببه الفساد الخلقي.

وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الأمل أمارة من أمارات الإيمان أما اليأس فهو علامة من علامات الكفر.

واستشهد، بقوله تعالى (وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ)،منوها إلى أن إشاعة الشائعات المغرضة وترويجها حدثنا عن ذلك كله القرآن فبدأ بكيفية التعامل مع الأنباء المفجعة وهى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ).

وأشار إلى أن المؤمن كيس فطن يفتلر أذنيه فما وافق العقل والمنطق سمح له بالدخول وما خالف العقل والمنطق وعكس هوى عند صاحبه منعه من الدخول.

وحذر سلامة، من المثبطين من الناس الذين يعرقلون حركات التقدم والذين ورد ذكرهم فى قوله تعالى (قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا) وقال أيضا (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).

وكشف عن كيفية تعبير الله تعالى عن الشائعات فى القرآن، إذ اختار كلمة تدل على الزلزلة والاضطراب وعدم الاستقرار لمروجي الشائعات، فقال تعالى (لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا).

وقال سلامة، إن المرجفين هم أهل الإرجاف في المدينة بالكذب والباطل، منوها أنه لا ينبغي أن يغتر الناس بالمظاهر ويتلمسوا الأمور الخفية من خلف الكلام الذي قال لهم، لأن صاحب الشائعة ينصب من نفسه رجل ذا مصداقية ومسموع الكلمة.

وتابع: يصور القرآن ذلك فيقول (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ).

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