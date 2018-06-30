في ذكرى ثورة يونيو.. الفيوم تنتفض بالآلاف للإطاحة بنظام الجماعة الإرهابية.. ومنشورات «قوم يا مصرى موعدنا يوم 30» تشعل شوارع المحافظة ضد حكم الإخوان

ثوار الفيوم: لن نترك "ميدان الثورة" فى 30 يونيو.. ومظاهرتنا سلمية

أهالى الفيوم يناشدون "السيسى" إرسال قوات ودبابات لهم خوفا من وقوع أحداث

إقامة أكبر منصة لمساندة متظاهري 30 يونيو بميدان الثورة فى الفيوم

المستشار العسكرى لـ الفيوم: توليت شئون المحافظة بناء على رغبة ثوار 30 يونيو

جرت مظاهرات 30 يونيو 2013 في محافظة الفيوم والتى نظمها آلاف المواطنين بالتعاون مع أحزاب وحركات معارضة للرئيس المعزول محمد مرسي، حيث حدد توقيت المظاهرات مسبقًا منذ أسابيع و طالب المتظاهرون برحيل المعزول محمد مرسي، وأعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وقتها انهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور الذي رقى السيسي إلى رتبة المشير بعد ثمانية أشهر.في اليوم الأول من التظاهرات وقع قتلى وجرحى وأحرقت مكاتب لجماعة الإخوان المسلمين، ومقرها في ميدان المسلة حيث مقر حزب الحرية والعدالة وميدان رفعت عزمى حيث مقر مكتب الارشاد للاخوان وقد جرت مظاهرات في الشهر نفسه للقوى المؤيدة للرئيس المعزول، وحملت شعارات "نبذ العنف" و"الدفاع عن الشرعية".كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها في أعقاب ذلك، طالبت بعض الاحزاب والقوى السياسية مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.اما في الفيوم قامت لجنه شباب الوفد بتوزيع ثلاثة آلاف نسخة من منشور يحمل عنوان"قوم يامصرى موعدنا يوم 30 يونيه" يحث أبناء المحافظة على المشاركة في مظاهرات نهاية الشهر الجاري.وعقب أعلان وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها ، إنهاء حكم مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان الشواقى وعدد من ميادين مراكز محافظة الفيوم وهى ابشواى ويوسف الصديق واطسا وسنورس وطامية.وعقدت القوى السياسية والحزبية والثورية بمحافظة الفيوم اجتماع التنظيمى بمقر حزب الثورة مستمرة، فى إطار الاستعدادت لتنظيم فعاليات ثورة 30 يونيو للاطاحة بحكم مرسى وللاعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة.وقرر الحاضرون تنظيم لجان لإدارة ميدان الثورة ( ميدان السواقى ) خلال فاعليات هذا اليوم على ان تشكل لجان للأمن والاعاشة والصحة وحقوق الإنسان والاعلام وادارة المنصة والاتصال، متوقعين وفود الآف من مراكز يوسف الصديق وأبشواى وسنورس وطاميه وأطسا ومركز ومدينة الفيوم للمشاركة والأعتصام بالخيام التى ستقام خصيصا لذلك.وأكدوا على سلمية الثورة والحفاظ على كافة المنشأت العامة والخاصة وأقسام ومراكز الشرطة والبنوك، مقررين تكوين غرفة عمليات كبرى تبدأ عملها من اليوم لمتابعة فاعليات الثورة ولتلقى أى شكاوى أو اقتراحات من شعب الفيوم أو القوى المشاركة فى الثورة.وفى السياق ذاته، لقى أثنين من شباب الثورة مصرعهم فى الاشتباكات التى وقعت بين معارضي محمد مرسى وجماعة الاخوان الارهابية بالفيوم، التى وقعت بمحيط حزب الحرية والعدالة ، وأصيب خلالها 60 متظاهرا بطلقات خرطوش، وأعلن سقوط أول قتيل بطلق نارى نتيجه الاشتباكات التى مازالت مستمرة بمحيط مقر حزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم.كما شهدت محافظة الفيوم قبل اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 أحداثا دامية وحرائق كثيرة قام بها جماعة الإخوان للعديد من المنشآت العامة والخاصة .كما أصدرت بعض الحركات الثورية بالفيوم بمحافظة الفيوم" ، بيانًا أكدت فيه رفضها للعنف بأى شكل من الأشكال، والمتعمد على المواطنيين السلميين لإرهابهم، وتحمل الحركة المسئولية كاملة لجماعة الإخوان، وحزبهم السياسى، كما أدانت الاعتداء الذى حدث على المنسق العام للحركة، على سيد، و أعضاء حملة تمرد.كما أقامت القوى الثورية والسياسية بمحافظة الفيوم، اكبر منصة لتظاهرات 30 يونيو بمنتصف ميدان الثورة بمدينة الفيوم.وأقيمت المنصة بأرتفاع 4 أمتار من الخشب، وأحيطت بمكبرات الصوت والسماعات التى تذيع الاغانى الوطنية والثورية، كما وضعت لافتات مختلفة، كتب عليها عبارات "يا أهلينا ويا أهلينا وياأهلينا ضموا علينا"، و"على في سور القصر وعلى بكره الثورة تشيل ماتخلى".