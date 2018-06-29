ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 7000 قرص أدوية مجهولة ومحظورة بصيدليات الشرقية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:37 م
ادوية محظورة - ارشيفية
ادوية محظورة - ارشيفية
محمد الطحاوي -وائل شاهين
تمكنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية من ضبط 7000 قرص أدوية مجهولة المصدر ومحظورة وغير مصرح بتداولها في الأسواق بحملات تفتيشية ورقابية مكثفة علي الصيدليات ومخازن الأدوية بمراكز( الزقازيق - أبو كبير– كفر صقر) وذلك لضبط سوق الأدوية بنطاق دائرة المحافظة.

من جانبه فقد شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الصيدليات و مصانع ومخازن الأدوية لضبط سوق الأدوية وإحكام السيطرة علي تداول وبيع الأدوية الممنوع تداولها وإحكام الرقابة علي الصيدليات ومصانع ومخازن الأدوية والتأكد من حصولها علي التراخيص اللازمة و صلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

فيما اكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية برئاسة الدكتور محمد عبد الحي قامت بحملة تفتيشية مكبرة بمراكز (الزقازيق- أبوكبير- كفرصقر) وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية كبري بمدينة الزقازيق بها 1600 قرص دوائي متنوعة (جدول ثان) ومؤثرة علي الحالة النفسية كما تم ضبط عدد 2500 قرص أدوية مستوردة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح تداولها بالأسواق بالإضافة إلي ضبط عدد1900 قرص دوائي مجهولة المصدر وعدد15 أمبول نالوفين (أدوية جدول ثالث مخدرات ) وعدد 37 أمبول خاص بوزارة الصحة والسكان محظور تداوله بالصيدليات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 صيدليات بمركزي أبوكبير وكفر صقر وتم ضبط عدد 350 قرص ترامادول (أدوية مخدرات) وعدد 650 قرص أدوية متنوعة منتهية الصلاحية ومعدة للبيع وعدد 200 أمبول مياه مذيب للحقن منتهي الصلاحية كما تم ضبط 150 قرصا دوائيا خاصا بمنظمة الاونروا ومحظور بيعه بالصيدليات وعدد 35 علبة دواء تالفة لسوء التخزين وعدد 25 علبة أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان وغير مصرح بتداولها بالصيدليات بالإضافة إلي تحريز دفتر خاص بادوية الجدول الاول المؤثر علي الحالة النفسية به مخالفات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر رقم 5379، 5378 ،5377، 5376جنح الزقازيق ومحاضر رقم 10724 ، 10725، 10726 ،10727 ،10728 ،10729 ،10730، 10731 لسنة 2018 جنح كفر صقر.

ترشيحاتنا

نانسى عجرم تبهر الجمهور المغربي بإطلالة أنيقة.. صور

شاهد.. الجارديان تتحالف مع إسرائيل بهذا التصرف

آخرهم طلعت زكريا.. مفاجآت وصدمات الفنانين خلال أسبوع

غادة والي: جاهزون لصرف المعاشات بزيادتها المقررة

الزمالك يرغب في إبرام صفقة تبادلية مع الأهرام سبورت لضم قفشة

محمد الشناوي: لن أتخلى عن الأهلي مهما كان المقابل المادي

محمد صلاح يقضى إجازة مع أسرته بهذا المكان بعد صفر المونديال

شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها

15 معلومة عن زيادة المعاشات المقرر صرفها أول يوليو

مكاسب كأس العالم.. خزينة اتحاد الكرة تنتعش بـ 8 ملايين دولار

صحيفة إنجليزية تسلط الضوء على تهافت الجماهير على منزل محمد صلاح

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار 30% .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد الطلاق.. صور

إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور

مدير شرطة التموين يتفقد الأسواق للتأكد من تخفيض الأسعار..صور

تشييع جثمان مدحت مرسي من مسجد الفاروق بالمعادي .. فيديو وصور

الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لتخفيض الأسعار 30% .. صور

فيديو

شاهد .. أب يعنف بناته وزوجته بالسلاح
ماكرون: نحتاج حماية مشروعة للحدود الأوروبية.. فيديو
شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها
مستشار رئيس الجمهورية يوضح خطة النهوض بالزراعة.. فيديو
الأولى على الثانوى التجارى: أريد أن أكون معلمة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟