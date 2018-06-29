ضبط 7000 قرص أدوية مجهولة ومحظورة بصيدليات الشرقية

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية من ضبط 7000 قرص أدوية مجهولة المصدر ومحظورة وغير مصرح بتداولها في الأسواق بحملات تفتيشية ورقابية مكثفة علي الصيدليات ومخازن الأدوية بمراكز( الزقازيق - أبو كبير– كفر صقر) وذلك لضبط سوق الأدوية بنطاق دائرة المحافظة.



من جانبه فقد شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الصيدليات و مصانع ومخازن الأدوية لضبط سوق الأدوية وإحكام السيطرة علي تداول وبيع الأدوية الممنوع تداولها وإحكام الرقابة علي الصيدليات ومصانع ومخازن الأدوية والتأكد من حصولها علي التراخيص اللازمة و صلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.



فيما اكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية برئاسة الدكتور محمد عبد الحي قامت بحملة تفتيشية مكبرة بمراكز (الزقازيق- أبوكبير- كفرصقر) وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية كبري بمدينة الزقازيق بها 1600 قرص دوائي متنوعة (جدول ثان) ومؤثرة علي الحالة النفسية كما تم ضبط عدد 2500 قرص أدوية مستوردة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح تداولها بالأسواق بالإضافة إلي ضبط عدد1900 قرص دوائي مجهولة المصدر وعدد15 أمبول نالوفين (أدوية جدول ثالث مخدرات ) وعدد 37 أمبول خاص بوزارة الصحة والسكان محظور تداوله بالصيدليات.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 صيدليات بمركزي أبوكبير وكفر صقر وتم ضبط عدد 350 قرص ترامادول (أدوية مخدرات) وعدد 650 قرص أدوية متنوعة منتهية الصلاحية ومعدة للبيع وعدد 200 أمبول مياه مذيب للحقن منتهي الصلاحية كما تم ضبط 150 قرصا دوائيا خاصا بمنظمة الاونروا ومحظور بيعه بالصيدليات وعدد 35 علبة دواء تالفة لسوء التخزين وعدد 25 علبة أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان وغير مصرح بتداولها بالصيدليات بالإضافة إلي تحريز دفتر خاص بادوية الجدول الاول المؤثر علي الحالة النفسية به مخالفات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر رقم 5379، 5378 ،5377، 5376جنح الزقازيق ومحاضر رقم 10724 ، 10725، 10726 ،10727 ،10728 ،10729 ،10730، 10731 لسنة 2018 جنح كفر صقر.