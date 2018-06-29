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محافظات

افتتاح مسجد السلام بقرية بني أيوب بتكلفة 4 ملايين جنيه

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:42 م
افتتاح مسجد السلام
افتتاح مسجد السلام بقرية بني أيوب بتكلفة 4 مليون جنيه
محمد الطحاوي -وائل شاهين
افتتح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية مسجد السلام بقرية بني أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد بتكلفة 4 ملايين جنيه على نفقة أهالي القرية ورجال الخير ليمثل صرحًا إسلاميًا يخدم أبناء القرية.

كما ادي محافظ الشرقية صلاة الجمعة وسط جموع المصلين وبرفقته النائب أحمد فؤاد أباظة والنائب ثروت سويلم والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف ووجيه صدقي رئيس مركز ومدينة أبو حماد وعدد من رجال الدين الإسلامي ليشاركهم فرحتهم بإفتتاح هذا الصرح الإسلامي الكبير.
افتتاح مسجد السلام بقرية بني أيوب بتكلفة 4 ملايين جنيه
افتتاح مسجد السلام بقرية بني أيوب بتكلفة 4 ملايين جنيه

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