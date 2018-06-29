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محافظات

تخصيص قطعة أرض لإقامة سجل مدني في ههيا بالشرقية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:43 م
تخصيص قطعة أرض لإقامة
تخصيص قطعة أرض لإقامة سجل مدني في ههيا بالشرقية
محمد الطحاوي -وائل شاهين
أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة (١٥٢) م2 عبارة عن مبني مقام علي مساحة ١١٠ م2 ومنافع علي مساحة ٤٢ 2 داخل الحيّز العمراني بقرية العواسجة في ههيا لصالح وزارة الداخلية (مصلحة الأحوال المدنية ) بالمجان لإقامة مكتب سجل مدني عليها لخدمة أهالي المنطقة.

وأشار إلى أن الموافقة جاءت بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وعلى طلب محافظة الشرقية.

وأوضح المحافظ أن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات الملكية لصالح الجهات الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

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