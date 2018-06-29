أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد الطلاق.. صور

ظهرت الفنانة الجميلة رانيا يوسف بإطلالة حيوية وأنيقة في لبنان، وذلك في أول ظهور لها بعد الإعلان عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال طارق عزب.



وارتدت رانيا فستانا باللون الأصفر الكناري، وقد بدا عليها التألق والحيوية، حيث تلائم لون الفستان بشكل كبير مع ملامحها الشرقية الجميلة، وقد ارتدت عليه اسكارف باللون الأحمر الممتزج مع اللون الأصفر الكناري، وحقيبة طويلة باللون الابيض وعليها نقوشات لتكمل من إطلالتها الرقيقة.



وتركت رانيا شعرها منسدلا على أكتافها كما اعتادت، وهو ما تلائم بشكل كبير مع إطلالتها، ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت مكياجا بسيطا وراقيا، مع نظارة شمسية أعطت إطلالتها شكلا مميزا للغاية.



وإليكم الصور والتي نشرتها "يوسف" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".