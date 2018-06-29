حائز على جائزة الأعلى للثقافة: مازلنا نعاني التهميش

عبر الشاعر محمود بيومى، عن سعادته وامتنانه لفوزه بالجائزة الأولى في مسابقة لجنة الشعر العامي عن ديوانه "شباكى بيطل ع الاجرام"، متطلعا إلى طباعة ديوانه الحاصل على الجائزة خلال الفترة المقبلة، تحت رعاية الدولة المتمثلة في وزارة الثقافة وهي الجهة المانحة للجائزة.



وقال محمود بيومي، لـ"ـصدى البلد"، إن القطاع الثقافي والمثقفين في مصر مازالوا يعانون التهميش من قبل المسئولين بالمقارنة بالفنون الأخرى التي تلقى اهتماما ودعما ماديا ومعنويا، مُشيرا إلى أن تدهور الثقافة في مصر سبب أساسي في انهيار الأخلاق في المجتمع فضلا عن أنه سبب في زيادة العنف نتيجة لغياب ثقافة الاختلاف بين الناس.



وأضاف، أن العوائد المادية للمسابقات الثقافية ضئيلة جدا بالمقارنة بقيمة الجهة المانحة للجوائز في الدولة، مُشددا علي ضرورة أن تحصل فئة المثقفين ومن بينهم الشعراء على حصة أكبر من الدعم سواء معنويا أو ماديا تجعل منه قادرا على الاستمرار في فنه وموهبته، فضلا عن ضرورة أن يحظى الشعراء والأدباء بالدعم الإعلامي عبر تسليط الضوء عليهم أكثر من ذلك.



وأكد الشاعر محمود بيومي، أن "تنجيم" الأدباء والمثقفين أمر واجب وضروري وفاعل في المجتمع كي يصبح هذا المثقف شخصا مؤثرا في دائرة معارفه ومحيطه، معتبرا أن ذلك مسئولية الدولة في أن تمنح الشعراء والمثقفين ثقل مجتمعي لكي يعودوا مؤثرين في المجتمع، قائلا إن الدول ترتقي على أكتاف مثقفيها.



وأعرب عن أمنيته، في أن يحظى الجيل الحالي من شباب الشعراء والمثقفين بالمشاركة فى صناعة مستقبل الثقافة في مصر ولا يظلوا ينظرون إليه من الخارج، مؤكدا أن هناك الكثير من النماذج الكثيرة والمشرفة من الشباب تريد المشاركة في مستقبل الثقافة بجهودها وفنها ولكنهم لا يجدون السبل الحقيقية لتحقيق ذلك، مُستشهدا بذلك بتهميش قصور الثقافة بالمحافظات والمراكز التي تخرج منها آلاف المواهب التي تضيع في زحام القاهرة، بسبب إغلاق الكثير من قصور الثقافة في المحافظات منذ سنوات، وعدم فاعلية البعض الآخر منها.



كان المجلس الأعلى للثقافة، أعلن منذ عدة أيام، عن أسماء الشعراء الفائزين فى مسابقة لجنة الشعر في فرعى الفصحى والعامية، والتي قامت بتنظيمها لجنة الشعر برئاسة الدكتور محمد عبد المطلب، وإشراف الكاتب المسرحى محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.