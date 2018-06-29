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وكيل أوقاف الإسكندرية أشد الناس إفسادا هم المنافقون

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:45 م
وكيل أوقاف الإسكندرية
وكيل أوقاف الإسكندرية أشد الناس إفسادا هم المنافقون
أ ش أ
أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد العجمي، أن أشد الناس إفسادا هم المنافقون، الذين يحاولون أن يلبسوا ثياب المصلحين، ويظهروا أنفسهم بأنهم يريدون الإصلاح، وأقبح من ذلك أنهم يتهمون المصلحين بالإفساد.

وشدد العجمي - في تصريح صحفي- على أن الله عز وجل مع أهل الإصلاح، ويتولاهم وينصرهم ويعينهم على المفسدين، مشيرا إلى أن أمر أهل الإفساد مكشوف، بل إن الله جل وعلا يبطل عمل المفسدين ويحبط مخططاتهم.

وبين أن صور الإفساد في الأرض متعددة، على رأسها الاعتداء على الأموال والأرواح وإخلال الأمن، وأكل أموال الناس بالباطل، والتعامل بالربا، وطلب الرشوة أو أخذها، والفساد الإداري في الأجهزة والإدارات المختلفة، وكذلك الاعتداء على حقوق الآخرين بسرقة أو نحوها، واحتكار المواد الغذائية، بخاصة الضروري منها.

كما أكد ضرورة محاربة ومواجهة الشائعات عن طريق الحث على مراقَبة الله في كل أمر من الأمور، والتثبت عند سماع أمر من الأمور، وأهمية الكلمة التي ينطق بها وبيان خطورتها، والوعيد الشديد من الله لمن يروج الشائعات بين الناس.

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