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المصريين الأحرار ببورسعيد: تدريب للشباب وخطة مستقبلية للتعامل مع الشارع

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:35 م
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار
أمينة الدسوقي
عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار ببورسعيد، أول اجتماع عقب إعادة الهيكلة وتوزيع المهام بحضور محمد صفا أمين الحزب ببورسعيد وهيئة المكتب، وتضم الأمانة الدكتور نبيل فرج وحامد أبو الخير الأمناء المساعدين والمهندس جمال الباشا أمين التنظيم والمهندس خالد عرفه أمين الشباب ونهاد السيسى أمينة المرأة وياسمين عادل أمينة العمل الجماهيري ومحمد عكاشة أمين التدريب والتثقيف والدكتور على أبو عمر أمين النقابات.

وحضر أيضا جمعة شعبان أمين ذوي الإعاقة وحسن الرمال مسؤول لجنة خدمة المواطنين وهانى السمناوي مسؤول لجنة التنمية المجتمعة.

وبدأت فاعليات الاجتماع بكلمة محمد صفا أمين الحزب ببورسعيد، تناول خلالها استراتيجية العمل للحزب فى الفترة المقبلة وأهمية العمل الحزبى وأثره على خدمة المواطنين وأهمية التواصل معهم من خلال العمل الجاد الهادف لتحقيق مصلحة الوطن.

وطرح الدكتور نبيل فرج الأمين المساعد، تصور لتطوير مهارات مجالات النقل الدولى والملاحى وتطوعه بتدريب مجموعات الشباب بتلك المجالات.

وعرض حامد أبو الخير الأمين المساعد، مقترح خطة عمل محددة تستهدف ملفات تفيد الشارع البورسعيدي وشهد الاجتماع استعراض خطة عمل كل أمانة ودورها خلال الفترة المقبلة.

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