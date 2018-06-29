مصدر بالمالية: صندوق النقد يمنح مصر 2 مليار دولار غدا

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية عن إجراء مباحثات المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمتفق عليه بنهاية يونيو الجاري والمقرر نهايته غدا السبت، مؤكدا أن إدارة الصندوق بموجبه ستصرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من إجمالي الـ12 مليار دولار.



وأوضحت المصادر لـ"صدى البلد" أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، سيوافق غدا السبت خلال اجتماعه، على برنامج المراجعة التي أجراها الصندوق، تمهيدا لصرف المبلغ المالي المتفق عليه بحلول 11 نوفمبر المقبل.



وذكرت المصادر أن إدارة الصندوق ستأخذ في اعتبارها الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل حلول العام المالي الجديد المقرر بدايته الإثنين المقبل، وتحديدا رفع الدعم على المحروقات وتعديلات الضرائب على الدخل وقوانين الاستثمار بما في ذلك الشركات وهيئة سوق المال، بالإضافة إلى إعلان لجنة السياسات النقدية مساء أمس الخميس علي تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون تغيير.



وحصلت مصر خلال مارس الماضي على مبلغ 2 مليار دولار من إجمالي قرض متفق عليه قيمته 12 مليار دولار، لترتفع جملة المبالغ التي تلقتها مصر من صندوق النقد الدولي نحو 8 مليارات دولار، ليتبقي نحو 4 مليارات دولار من إجمالي القرض، سيتم صرفها علي شريحتين أحدهما في نوفمبر القادم و مارس من العام المقبل.

