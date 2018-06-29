مدير أمن الغربية: رفع حالة الاستنفار لتأمين احتفالات 30 يونيو

شهدت شوارع مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم الجمعة تدشين حملة مرافق وإشغالات مكبرة تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية واللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن بمركزي المحلة وسمنود واللواء خالد أبوطالب مساعد مدير فرقة المحلة وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين ومواجهه الخارجين على مستوى المحافظة.



وأسفرت الحملة عن تحرير 134 مخالفة مرافق وإشغالات ورفع 23 مخالفة وإزالة 45 حاجزا خرسانيا وسط حالة من الاستنفار الأمني فرضتها الأجهزة الأمنية على مستوى مناطق شارع البحر والعباسي القديم والبهلوان بدائرة حي أول وثان المحلة.



فى المقابل شدد مدير الأمن فى توجيهاته بضرورة رفع حالة الاستنفار تزامنا مع احتفالات ذكري الخامسة لثورة 30 يونيو مشيرا إلى تكثيف الخدمات الأمنية وانتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط الكنائس والمساجد على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفر الزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود.



كما شدد مدير الأمن فى توجيهاته إلى مساعديه بضرورة توسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وحسن الانضباط فى الخدمات الأمنية ومراعاة حقوق المواطنين وحسن التعامل معهم.

