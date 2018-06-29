أسهم نايكي والبنوك تقود وول ستريت إلى الارتفاع عند الفتح

تلقى المؤشر داو جونز الأمريكي دعما من سهم نايكي الذي ارتفع بنحو عشرة بالمئة، اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت الشركة نتائج فصلية قوية من ارتفاع أسهم القطاع المصرفي بعد تجاوز البنوك اختبار التحمل الذي يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وهو ما قاد السوق الأوسع نطاقا إلى الصعود.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 107.88 نقطة، أو ما يعادل 0.45 بالمئة، إلى 24323.93 نقطة.



وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.82 نقطة تعادل 0.40 بالمئة إلى 2727.13 نقطة.



وزاد المؤشر ناسداك المجمع 40.45 نقطة، أو 0.54 بالمئة، إلى 7544.13 نقطة.