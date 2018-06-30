رياضة الغربية تحتفل بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو .. اليوم

استعدت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لتنظيم احتفالية كبرى اليوم السبت بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو في السادسة مساء أمام إستاد طنطا الرياضي، تنظيم احتفالات في نطاق "30" مركز شباب علي مستوي المحافظة من خلال شدو الأغاني الوطنية والمسابقات الفنية والرياضية والثقافية بمناسبة الذكري العظيمة.



فى ذات السياق عقد المحاسب محمد إسماعيل اجتماعا مع مديري الإدارات المركزية بحضور الدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية لشئون الرياضة، علي الراعي وكيل المديرية لشئون الشباب،وذلك لتنظيم الاحتفالية وتقديم "فقرات متنوعة وتوزيع الأعلام بمشاركة فرق الكورال والموسيقي، الفنون الشعبية، برامج أندية الفتاة، فقرات متنوعة".



وأعرب "إسماعيل"عن تقديره للثورة المجيدة، التي يقف لها العالم إعزازًا وإجلالًا، والتي تثبت أن الشعب المصري شعب قادر دائمًا على أن يصنع التاريخ وأن يهتف باسم مصر الأبية الفتية، التي هزمت كل جيوش الغزاة عبر تاريخها بفضل قواتها المسلحة الوطنية التي تضرب أفضل الأمثلة وأروعها في الوطنية والفداء والدفاع عن تراب الوطن داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.



أكد "إسماعيل" أن ثورة 30 يونيو ذكرى مجيدة تعكس التفاف شعب مصر علي خارطة طريق واحدة من أجل الحفاظ علي مقدرات واستقرار وطننا.