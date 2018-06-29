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تشييع جثامين 3 شباب بالشرقية غرقوا في العين السخنة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:55 م
تشييع جثامين 3 شباب
تشييع جثامين 3 شباب بالشرقية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
شيع أهالي الحسينية في الشرقية اليوم، جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم غرقا أثناء تنزههم في العين السخنة.

وخرجت الجنازات من مسجد قرية المناجاة التابعة لمركز الحسينية مسقط رأس المتوفين وهم "أحمد إ م" و"إيهاب ح" و"عزوز ب ا" طلاب بجامعة الزقازيق وتم تشييعهم لمثواهم الأخير بمقابر أسرتهم في القرية وسط حالة من الحزن بين جميع الأهالي.

وتبين أن المتوفين توجهوا إلى العين السخنة للتنزه وأثناء قيامهم بالسباحة تعرضوا للغرق ما أدى لوفاتهم فيما انتشلت قوات الإنقاذ جثامينهم وتم نقلهم إلى قريتهم.
تشييع جثامين 3 شباب بالشرقية غرقوا في العين السخنة
تشييع جثامين 3 شباب بالشرقية غرقوا في العين السخنة
تشييع جثامين 3 شباب بالشرقية غرقوا في العين السخنة
تشييع جثامين 3 شباب بالشرقية غرقوا في العين السخنة

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