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ديني

خطيب الحرم المكي: يستقيم إيمان المرء بهذا الأمر

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:35 م
الحرم المكي
الحرم المكي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن استقامة القلب سببٌ لاستقامة الإيمان، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ».

وأضاف «الخياط»، خلال إلقائه خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، أن استقامة الإيمان إنَّما تكون باستقامة أعمال الجوارح، التي لا تستقيم إلا باستقامة القلب، ولا يستقيم القلبُ إلا حين يكون عامرًا ممتلئًا بمحبة الله ومحبة طاعته، وكراهية معصيته، ولا يتحقق له هذا إلا حين يكون القلبُ قائمًا بعبوديَّته لله تعالى، هو ورعيَّته أي الجوارح بالقيام بما يجب عليه، وبترك ما يحرم عليه.

وتابع: "فحين يكون القلب فاسدا متّبعا لهواه، معرضًا عن مرضاة مولاه؛ فإنَّ حركاتِ الجوارح كلها تفسد حينئذ، وتنحرف بصاحبها، وتحيد به عن الجادة، وتصرفه عن الحق، وتصده عن سبيل الله، وتحمله على التلوث بأرجاس الخطايا، والولوغ في المشتبهات".

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