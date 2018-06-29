وزير الداخلية يكرم أفراد كمين بالقاهرة الجديدة

كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عدد من رجال الشرطة المعينين بخدمة الإرتكاز الأمنى بأول شارع التسعين في القاهرة الجديدة وذلك نظرًا لجهودهم ويقظتهم أثناء قيامهم بأداء واجبهم وحسن معاملة المواطنين من أجل الوفاء برسالة جهاز الشرطة النبيلة في حفظ أمن المجتمع واستقراره.



وأشار وزير الداخلية إلى أن يقظة رجال الشرطة وحرصهم على أداء واجبهم بجدية وتفان وإخلاص وجاهزيتهم للتصدي بشجاعة لأى مواقف طارئة، يُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع ويؤكد أن رجال الشرطة سيظلون على العهد بهم دائما وأبدًا ساهرين على أمن الوطن وأمانه مهما كلفهم ذلك من تضحيات.



وأعرب المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لتكريم الوزير لهم، مؤكدين أن هذا التكريم حافزًا لهم ولزملائهم نحو مزيد من التفانى فى الأداء والإخلاص فى العطاء من أجل حفظ أمن الوطن والمواطنين.