محمد على يضمن لمصر الميدالية الأولى ببطولة افريقيا للمواي تاي

ضمن محمد على لاعب منتخب مصر ميدالية لمصر فى بطولة أفريقيا التى تنظمها السفارة التايلاندية بالقاهرة بالتعاون مع أكاديمية AUFC والجمعية المصرية للملاكمة والاتحاد الأفريقي للمواي تاي.



وتأهل على إلى دور الأربعة بعد فوزه على مواطنه أحمد السيسى فى دور الثمانية بثلاث ضربات قاضية.



وتقام البطولة في الفترة من 29 إلى 30 يونيو الجاري بالصالة المغطاة رقم 3 فى استاد القاهرة الدولي بمشاركة دول ( مصر- ساحل العاج – ليبيا – المغرب – الجزائر –موريتانيا – تونس - و الاردن).



وضيوف شرف البطولة سفير دولة تايلاند وسفراء عدة دول اسيوية اوروبية وافريقية ومساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية السفير خالد ثروت ونائب مساعد الوزير للشؤون الاسيوية السفير حازم الطاهري، وبحضور رئيس الاتحاد الأفريقي السيد عبد الكريم الهلالي.



وأفاد منظم الحدث محمد ابراهيم ان هذا العرس الرياضي منظم على أعلى مستوى من الاحترافية، وأكد محمود سعيد نائب رئيس AUFC أن اللجنة المنظمة تسعى لبث الفرحة والبهجة للجمهور المصري بهذه الرياضة النزالية وتتشرف اللجنة بدعوة كل محبي الرياضة لحضور فعاليات الحدث المهم.