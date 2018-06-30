التنمية المحلية في أسبوع.. تنفيذ 160 مركزا تكنولوجيا.. مجالس أمناء بكل محافظة.. فحص الشكاوى الواردة إلى الوزارة.. وشعراوى: التعاون مع النواب لتحقيق التكامل والتجانس

وزير التنمية المحلية

العمل على تعظيم الموارد بكل محافظة خلال الفترة المقبلة



السعيد:



زيادة أعداد العاملين بالإدارة المحلية

إصدار دليل الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات

تذليل معوقات تنفيذ "مراكز الشباك الواحد"

التواصل والتعاون مع النواب لتحقيق التكامل والتجانس

تفعيل صفحة الوزارة علي الفيس بوك للتواصل مع المواطنين

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، العديد من اللقاءات خلال الأسبوع الماضي، حيث أكد أن الوزارة تحمل علي عاتقها مشاكل المواطنين بالمحافظات في كافة المجالات، مشيرا الى أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية ومتابعة المحافظات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عليها.جاء ذلك في أول مشاركة للواء محمود شعراوي في اجتماع للجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني عقب توليه المسئولية بحضور أعضاء اللجنة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية علي رأسهم اللواء علي عبدالمولي مستشار الوزير للشئون القانونية واللواء حمدي الجزار مستشار الوزير لمجلس النواب واللواء محمود رمضان مستشار الوزير وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة.وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه حرص علي المشاركة في تلك الجلسة للتعرف بصورة مباشرة مع أعضاء اللجنة ونشيل أي حواجز، مضيفا أنه سيلتقي بصورة يومية مع الكثير من أعضاء مجلس النواب في مكتبه لبحث مشاكل النواب في دوائرهم والعمل علي حلها.وأوضح أن لقاءه واستقباله للنواب هو واجب وفرض لأسباب كثيرة منها أن النائب هو العين الواقعية للشعب والحكومة في المحافظات، مضيفًا أن النواب ينقلون بنظرة واقعية كافة الشكاوي والمشاكل الخاصة بالمواطنين في المحافظات خاصة أنهم يتواجدون بين المواطنين ويقومون بجولات في دوائرهم.وأكد علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بكافة المحافظات لأن هذا ما تسعي إليه الحكومة، مشددا علي ان الهدف للحكومة ومجلس النواب واحدة وهي تحقيق مصلحة المواطن.وقال وزير التنمية المحلية إنه بعد دراسته لعدد كبير من الملفات الخاصة بالوزارة لابد من تحقيق التلاحم والتجرد عن كل شيء لمساعدة المواطن المصري في تحقيق حياة كريمة وتتوافر فيها أبسط أموره ومتطلباته.ولفت إلى أهمية المشاركة الفعالة للمواطن في مساعدة الحكومة والمحافظة لحل المشاكل الي تواجه بصورة سريعة وفعالة وتنمية هذه الثقافة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الرئيس وجه من قبل بوجود مجالس أمناء بكل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم حتي يتم انتخاب مجالس محلية .وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية قانون الادارة المحلية لتحقيق العدالة واللامركزية في المحافظات ، وبعد إقراره سيتم اجراء انتخابات المحليات لتكتمل الحياة السياسية في المحليات وتحقيق معدلات تنمية بصورة أسرع .وقال الوزير ان مشكلة القمامة في غاية الأهمية وتفاقمت خلال الفترة الماضية بصورة تؤثر علي المواطنين في المحافظات ، موضحا ان كافة وزراء التنمية المحلية قاموا بدورهم في هذا الشأن وسوف نكمل المسيرة ولن نبدأ من جديد وسنبدأ من حيث انتهوا، متابعا:" هنكمل الدراسات وفِي القريب العاجل هيكون هناك تغيير واضح في هذا الملف علي ارض الواقع".وأشار الوزير الي انه فيما يخص ملف الميزانية الخاصة بالمحافظات فلابد ان نعمل علي تعظيم الموارد بكل محافظة خلال الفترة المقبلة لان الدولة تعطي المحافظات علي قدر استطاعتها ، وشدد الوزير علي ضرورة ان يكون لنا جميعًا دور في تعظيم وزيادة الموارد بكل محافظة .وقال ان القطاع الخاص له دور مهم خلال الفترة القادمة في المحافظات لتعظيم الموارد وزيادتها لتحقيق مصلحة المواطن والتحام الحكومة مع القطاع الخاص في كافة المحافظات، موضحا أنه سيتم الاستخدام الجيد للموارد الموجودة في كل محافظة .وأضاف أن العدالة الاجتماعية في أكثر من ٤٧٠٠ قرية بالمحافظات علي راس أولوياته لتغطيتها بالصرف الصحي والمياه ، مضيفًا ان الحكومة لديها خطة واضحة في هذا الشأن ولابد من تعاون القطاع الخاص والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الملف لتحقيق نقلة في حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة القري المحرومة من تلك الخدمات .وتابع الوزير : الخطة الاستثمارية ومساعدة المحافظين في تنفيذها ولابد ان تتم بالصورة الأمثل ستكون ايضا علي رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان أهمية قطاع التفتيش والرقابة بوازرة التنمية المحلية والدور الذي سيقوم به خلال الفترة المقبلة لفحص شكاوي المواطنين وحلها والتواصل بصورة مباشرة مع المواطنين وإعطاءهم الرد علي الشكاوي .ولفت الوزير الى انه تم فحص كافة الشكاوي الواردة الي الوزارة بنسبة ١٠٠٪؜ ، مشددا علي التواصل المستمر مع المواطنين عبر كافة الوسائل بالوزارة خاصة الصفحة الرسمية الوازارة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " والموقع الرسمي للوزارة وذلك لتلقي اي شكوي ومتابعتها للوصل الي حل لها والتواصل مع مقدم الشكوي لحصوله علي الرد علي الشكوي المقدمة .وطالب الوزير من المواطنين بالتواصل بفاعلية مع الوزارة وارسال اي مخالفات او شكاوي والتعاون بصورة ايجابية للقضاء علي اي مشاكل وحل اي شكاوي تواجه المواطنين .وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفعيل المشاركة الشعبية وعمل مجالس أمناء في المحافظات للمساعدة في تنفيذ الخطة الاستثمارية وذلك في إطار دعم اللامركزية.وأشار "شعراوى"، إلى اهتمام الوزارة بمنظومة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المحافظات للتيسير على المواطنين وسرعة حصولهم على الخدمات وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق وخدمة تراخيص المحلات.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمود شعراوى، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات الوزارتين، تم خلال الإجتماع مناقشة الجهود المشتركة لتطوير نظام خدمات المحليات وعرض مشروعات التنمية فى المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.وأشار إلى أنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ مراكز تكنولوجية (مراكز الشباك الواحد) التي تتضمن تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين، وتبسيط الإجراءات، وسرعة إنهاء المعاملات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وذلك بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد وبما يضمن تحقيق كفاءة الخدمة وفاعليتها ، والذي ينعكس بدوره على رضا المواطن.وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركزًا تكنولوجيًا (مراكز الشباك الواحد) وجارٍ تنفيذ 97 أخري من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة إلى تدريب ورفع كفاءة القيادات والعاملين على هذه المنظومة لتعظيم الفائدة منها وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.وأثنى وزير التنمية المحلية على الرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر للدكتورة هالة السعيد على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات وتوفير الخدمات والبنية الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة.وأوضح أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والذي تم تسليمه لمجلس النواب والذي يدعم تطبيق اللامركزية ، وإجراء الإنتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية ، وتطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والإقتصادية للمحافظات وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية ، وتطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمسائلة والمحاسبة .وأكد أن الهدف الأساسى من هذا الاجتماع تحقيق رضا المواطن وتسهيل الخدمات التى يحصل عليها من الحكومة سواء عن طريق الموقع الالكتروني للحكومة أو التليفون المحمول أو الشباك الواحد أو التليفون الثابت ، مع العمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها فى كافة المحافظات مع تفعيل المشاركة الشعبية ووجود مجالس أمناء في المحافظات تساعد الأجهزة التنفيذية في تنفيذ ودعم الخطط التنموية في المحافظات .من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى إن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين .وأكدت الوزيرة أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية حوالى 46 % على المستوى القومي ، كما تم زيادة الاستثمارات فى المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالى 80 % .وأشارت الدكتورة هالة السعيد أنه تم مراعاة بعض المشاكل التى تعانى منها المحافظات فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة فى الموازنة الجديدة طبقًا لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات حيث تم مراعاة الفجوات التنموية .وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الادارة المحلية والذين سيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة فى مجلس النواب ، مشيرة الى أنه القانونين يهدفان الى تعزيز اللامركزية فى المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوى .وقالت الدكتورة هالة السعيد إن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنة يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزي، وأضافت إن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية.وأكدت الوزيرة أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة الخدمات فى محافظات مدن القناة وقريبًا سيتم الانتهاء من المحافظات الحدودية ، وأشارت الوزيرة الى أن هناك عناصر كثيرة مثمرة من البشر فى المحافظات وتحتاج الى التدريب والتأهيل .وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030 وتنظيم جلسات توعية للمواطنين على مستوى المحافظات .وأضافت الوزيرة، أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج شهد إنطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .وأشارت الوزيرة إلى إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء بعض التحديث والتطوير على استراتيجية مصر 2030 بعد ظهور مجموعة من المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية يتوجب علينا مراعتها في رؤيتنا للمستقبل.وتم خلال الاجتماع عرض فيلمين تسجيليين عن تطوير خدمات المحليات وتصميم المراكز التكنولوجية بالمحافظات، كما استمعت الدكتورة هالة السعيد واللواء محمود شعراوى الى عرض من مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات وعرض حى للنظام المركزى لخدمات المواطنين بالمحليات ولوحات مؤشرات الأداء والمحافظات الذكية، كما تم استعراض عدد من مشروعات التنمية فى المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار عمل اللجان المشتركة المشكلة من الوزارتين لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظات بالمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين وزيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذا العاملين بالإدارة المحلية وتقييم القيادات وتأهيلها.وأكد الوزيران دعمهما الكامل للجان المشتركة لإنجاز ما سيتم الاتفاق عليه من مشروعات وخطط خلال الفترة المقبلة.