غدا.. وزيرة الثقافة تفتتح مسرح طنطا بعد تطويره

تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أحمد صقر محافظ الغربية، مساء غد السبت، المركز الثقافي بطنطا "مسرح بلدية طنطا سابقا" التابع لهيئة قصور الثقافة بعد إعادة ترميمه وتطويره في إطار احتفالات العيد الخامس لثورة 30 يونيو.



كما تنطلق الاحتفالات في الرابعة عصرا بعروض لفرق الفنون الشعبية في شوارع وميادين مدينة طنطا يعقبها عرض للأطفال ذوى القدرات الخاصة تدريب ميرفت فريد في بهو المركز والذين يتغنون بأحلف بسماها ويا حبيبتي يا مصر وفيها حاجه حلوه ثم ينتقل الاحتفال الى قاعة المسرح ويبدأ بالسلام الوطنى، يليها كلمات لوزيرة الثقافة ومحافظ الغربية.



بعد ذلك يبدأ البرنامج الفني الذي يحييه أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف عبد الوهاب السيد ومن إخراج حازم طايل بمجموعة من الأغاني الوطنية صياغة وإعداد موسيقي كريم عبد الوهاب، وأداء نجوم المستقبل أحمد فريد – وفاء عماد – سلمي – حور – أحمد محمود – كنزي تركي – أحمد مجدي – أحمد الهواري – ولاء عبد الرحمن – محمد البحيري – سمر مصطفي – شادي جهاد – عمرو وماجدى الحسيني ) تدريب الدكتورة نادية عبد العزيز والدكتور عمرو ناجي وبقيادة عمرو حسن ويصاحب الاغاني كلمات مأثورة لعدد من الشخصيات المهمة في تاريخ مصر ويتخللها استعراضات وتابلوهات فنية لفصل بالية الاطفال تصميم وتدريب فاروق الشريف، ويختتم الأحتفال بأوبريت الوطن الأكبر تحية من مصر الي العالم العربي .



وقالت وزيرة الثقافة إن هذا المسرح يعد إضافة للبنية الثقافية في مصر ومنارة ومركزا للإشعاع الفني والثقافي كما إنه يعظم من دور هيئة قصور الثقافة في الاقاليم وشريان جديد للثقافة والفنون في قلب الدلتا، مضيفة أن إعادة إحياءه وعودته الى دوره بما يليق بمكانة مدينة طنطا الثقافية والفنية ومتنفسًا لأهالى محافظة الغربية وايضا ملتقى للأدباء والفنانين.



وأشارت الى ان برنامج الاحتفالات سيستمر حتى الخميس المقبل بالمجان وسيضم عروضا لفرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة.



يحضر الافتتاح عددا من المحافظين ورموز محافظة الغربية في مختلف المجالات والادباء والمثقفين والفنانين واعضاء مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية والاعلاميين.

