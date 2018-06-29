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أخبار البلد

السياحة: آخر موعد تقديم طلبات تصعيد الحجاج والمشرفين 5 يوليو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:39 م
معتمرين
معتمرين
محمد الاسكندرانى
أعلنت وزارة السياحة أن أخر موعد لتقديم طلبات تصعيد الحجاج والمشرفين يوم الخميس الموافق 5 يوليو القادم يأتى ذلك فى اطار استكمال الاجراءات التنفيذية لموسم الحج لعام 1439 هـ .

أفادت الوزارة فى اخطارها المرسل لغرفة الشركات السياحية أن يتم البدء فى تقديم طلبات الحصول على تاشيرات المعاينة اعتبارا من الاثنين 2 يوليو القادم حتى الخميس 12 يوليو .

اوضح الاخطار المرسل للشركات السياحية أن يتم البدء فى تقديم الملفات المبدئية اعتبارا من الاحد 15 يوليو الى الاربعاء 25 يوليو .

من جانبها أهابت غرفة السياحة كافة الشركات المنفذة لرحلات الحج للعام الحالى الالتزام بما ورد من توقيتات حرصا على مصلحة الشركات

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