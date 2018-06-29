وزير الشباب والرياضة: ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة المصريين

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن ثورة 30 يونيو المجيدة عبرت عن إرادة المصريين الذين توحدوا لإنقاذ الوطن والحفاظ على هويته، رافضين أي تهديدات إرهابية من أجل تصحيح المسار والحفاظ على البلاد.



وأعرب الوزير عن أمله في أن يعود الله الأيام على مصر بالخير والتقدم والأمن والاستقرار، مقدمًا الشكر والتقدير لرجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية الذين يقدمون أرواحهم دفاعًا عن الوطن في محاربة قوي الإرهاب والظلام.



يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تحتفل غدًا بذكري ثورة 30 يونيو من خلال احتفالية كبرى تقام بمركز شباب الجزيرة في السادسة مساءً بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة؛ لتقديم مجموعة من الأغاني الوطنية، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية أخري بمسرح الوزارة في الرابعة عصرا.