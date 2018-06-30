حصاد قنا فى أسبوع.. فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة STEM.. واعتماد نتيجة مدارس التمريض بنجاح 88.8%.. والمحافظ ينتقد مستوى النظافة بدشنا ويتوعد بمحاسبة المقصرين.. صور

فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة "STEM"

محافظ قنا ينتقد مستوى النظافة بدشنا ويتوعد بمحاسبة المقصرين

اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%

حبس أمين شرطة 4 أيام بتهمة تلقى رشوة 4 آلاف جنيه بنجع حمادى



شهدت قنا عددا من الفعاليات على مدار الأسبوع المنقضى، كان من أبرزها جولات ميدانية لمحافظ قنا لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت لمتابعة سير العمل، بدأها بتفقد أعمال الرصف بمدينة قنا، تلاها فقد محطتى مياه أبودياب و دشنا، وخلال جولته بدشنا انتقد مستوى النظافة و توعد بمحاسبة المقصرين، كما تم الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة "STEM"، و أعلنت مديرية الصحة اعتماد نتيجة امتحانات مدارس التمريض بقنا بنسبة نجاح 88.8%.



بداية الأسبوع كانت مع جولة تفقدية أجراها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، لمتابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع بمدينة قنا، رافقه خلالها مدير مديرية الطرق والنقل ووكيل وزارة الكهرباء بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



أوضح الهجان، بأنه تم البدء في أعمال الرصف بشارع الرياح بطول 700 متر وبتكلفة مالية تصل إلى 3.5 مليون جنيه لافتا إلي انه تم الانتهاء من عمل الممشي الجانبي، كما أعطي تعليماته بالبدء في زراعة أشجار الزينة والنخيل الملوكي علي جانبي الشارع وفي الجزيرة الوسطي وكذا تثبيت شمعدانات الإنارة وذلك ضمن خطة المحافظة لإحلال وتجديد شوارع ومداخل المدينة وشدد محافظ قنا علي ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف.



واستكمل الهجان، جولته بمتابعة أعمال رفع كفاءة وازدواج مدخل مدينة قنا الشرقي امتداد طريق قنا سفاجا، بطول 6 كيلومترات ابتداء من كوبري المعنا العلوي وحتى منطقة الكيلو 6، مشيرًا إلي أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 50 مليون جنيه منها 15 مليونا لأعمال الرصف والتجميل و35 مليونا لأعمال نقل المرافق الخدمية"خط مياه قنا البحر الأحمر- الكهرباء- كابلات الاتصالات" موجهًا بسرعة الانتهاء من عمليات الرصف في اقرب وقت ممكن .



وتابع الهجان، بتفقد أعمال الحفر الخاصة بإحلال وتجديد خط مياه البحر الأحمر بطول 3.6 كم تبدأ من كوبري المعنا حتي محطة مياه البحر الأحمر الكائنة بالحميدات بتكلفة مالية تقدر بحوالي 25 مليون جنيه، مشيرًا إلي أنه سيتم استبدال مواسير المياه القديمة بأخرى ذات قطر 800 ملم لاستيعاب كميات المياه التي يتم ضخها إلي مدن البحر الأحمر.



واختتم الهجان، جولته بمدينة قنا بتفقد أعمال إحلال وتجديد مدخل مدينة قنا الغربي لافتًا إلى أنه تم عمل ازدواج للطريق بطول600 م بداية من نقطة مرور دندرة وحتي كوبري دندرة علي النيل بتكلفة مالية تصل إلي 500 ألف جنيه وذلك لتحقيق سيوله مرورية والحد من الحوادث مع تزيين الجزيرة الوسطي بالنخيل الملوكي وجار تحديث أعمدة الإنارة، كما أوصي بسرعة الانتهاء من تقليم الأشجار الجانبية تمهيدا لبدء أعمال الرصف وذلك بهدف إضفاء المظهر الجمالي الذي طالما تميزت به شوارع وميادين ومداخل المحافظة يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظة قنا برفع كفاءة البنية التحتية وعمل شبكة طرق داخلية وإقليمية متميزة تحقق أعلى معدلات السلامة والآمان للمواطنين .



وأجري محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي بمحطتي مياه شرب أبو دياب ودشنا، رافقه خلالها المهندس سيد ربيع-رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، و عدد من القيادات التنفيذية، استهلها بمتابعة الأعمال الإنشائية التي تجري بمحطة مياه أبودياب، مشيرًا إلي أنه تم البدء في الأعمال الخراسانية والأساسات الخاصة بوحدات المحطة، وأن المحطة سوف تقام علي مساحة 1050 م2 بطاقة إنتاجية تصل إلي 50 لترا / ثانية من خلال وحدتين كل منها بطاقة 25 لترا/ ثانية وبتكلفة اجمالية تصل إلي 12 مليون جنيه وسوف تخدم حوالي 50 ألف نسمه من أهالي قريتي أبودياب غرب وأبو دياب شرق.



وأوضح الهجان، بأن المحطة تعد الأولي من نوعها بمحافظة قنا التي تعمل بتقنية الكربون في تنقية المياه، مضيفًا بأنه من المقرر الانتهاء من إنشاء المحطة والشبكات الخاصة بها مع نهاية العام الجاري.



واستكمل الهجان، جولته بتفقد مشروع توسعة محطة مياه دشنا والذى سوف يساهم فى رفع قدرة المحطة من 400 لتر/ ثانية إلى 800 لتر/ ثانية بتكلفة مالية تصل إلى 130 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من صب الحوائط الخراسانية لمبنى الخزان الأرضي بسعة 5 آلاف متر مكعب، بينما تم إرسال مخططات والتصميمات الخاصة بمبنيي المرشحات والمروقات لاعتمادها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية بهما.



وأعلن محافظ قنا، عن فتح باب القبول لالتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا"STEM" للعام الدراسي الجديد 2018/2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم علي شبكة الانترنت – مدارس مصر للعلوم والتكنولوجيا، و ذلك بناءًا علي إعلان وزارة التربية والتعليم.



وأوضح الهجان، بأنه سوف يتم إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين"بنين وبنات" للعام الدراسي الجديد 2018 / 2019 يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 يوليو القادم بمركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لمن تنطبق عليهم شروط القبول>



وخلال جولة محافظ قنا، و برفقته النائب فايز أبو الوفا- عضو مجلس النواب، لمتابعة لأعمال الإنشائية بكوبري السيارات على ترعة الكلابية بمدخل مدينة دشنا و الذى تبلغ تكلفته 6 ملايين جنيه، انتقد، مستوى النظافة بالمدينة ، متوعدًا بمحاسبة أى مقصر فى عمله، و أعطى تعليمات بالبدء فورًا فى إزالة القمامة المتراكمة بالمدينة والطريق السريع.



وفى مديرية الشئون الصحية ، اعتمد الدكتور أيمن خضارى- وكيل وزارة الصحة بقنا، نتيجة امتحانات الدور الأول لمدارس التمريض الثانوية بنسبة نجاح بلغت 88.8 % ، فيما حصلت مدارس فرشوط ونجع حمادي وقوص على نسبة نجاح بلغت 100% .



وفى نجع حمادي قررت النيابة العامة، حبس أمين شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد فى الميعاد، بتهمة تقاضي رشوة 4 آلاف جنيه من مواطن لتسهيل استخراج رخصة قيادة، حيث تلقى اللواء علاء العياط-مدير أمن قنا، إخطارًا من العقيد مصطفى منتصر- مأمور مركز شرطة نجع حمادى، بضبط علام.ف.ع - أمين شرطة من قوة مركز شرطة نجع حمادى، بتهمة تقاضي رشوة 4 آلاف جنيه من مواطن، مقابل استخراج رخصة من وحدة مرور نجع حمادي.

