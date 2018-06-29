خطيب الحرم المكي يكشف عن 14 أمرا محرما على القلب.. فيديو

قال الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن هناك إحد عشرة عمل واجب على القلب، وهناك أربع عشرة أمر مُحرمة عليه في اللإسلام.



وأوضح «الخياط» خلال إلقائه خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، أن من جملة ما يجب على القلب من أعمال، فمثل: «الإخلاص لله، والتوكل عليه، والإنابة إليه، والمحبة له، والاستعانة به، والخضوع والانقياد له، والخوف والرجاء، والصَّبر والتَّصديق الجازم».



وتابع: أمَّا ما يحرُم عليه؛ فهو الكفر: كالشكِّ، والنِّفاق، والشرك، وتوابعها والمعصية: كالرياء، والعُجب، والكِبر، والفخر، والخيَلاء، والقُنوط من رحمة الله، واليأس من رَوْح الله، والأمنُ من مكر الله، والفرح والسُّرور بأذى المسلمين، والشماتة بمصائبهم، ومحبَّة أن تشيع الفاحشة فيهم، وتوابع هذه الأمور، التي هي كما قال الإمام ابن القيم : «أشدُّ تحريمًا من الزِّنا وشُرب الخمر، وغيرهما من الكبائر الظاهرة».



وأضاف أن هذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه، وقد تكون كبائر بحسب قوتها وغِلَظها وخِفَّتها ودقَّتها ومن الصغائر أيضًا: شَهوة المحرَّمات وتمنِّيها، دون مواقعتها، وهذه الآفات إنَّما تنشأ من الجهل بعبوديَّة القلب، وترك القيام بها؛ فإذا جهلها أي جهل ما يجب على القلب من الإخلاص والتوكُّل والإنابة وغيرها، امتلأ بأضدادها ولا بُدَّ، وبحسب قيامه بها يتخلَّص من أضدادها» انتهى كلامه رحمه الله.





