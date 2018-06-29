عباءات هاري بوتر للاختفاء خيال حولته كندا إلى حقيقة

قد يبدو الأمر وكأنه خيال، لكن عباءة هاري بوتر للاختفاء أصبحت أقرب إلى أن تكون واقع، بعدما ابتكر علماء في كندا جهاز إخفاء قادر على جعل أي كائن حي غير مرئي بشكل كامل وللمرة الأولى، حتى في الضوء الطبيعي.



ورغم فشل كل الجهود المماثلة في صنع جهاز إخفاء مماثل، لعدم عمله في جميع أطوال الموجات الضوئية، إلا أن العلماء هذه المرة اعتمدوا على أن يكون الاختفاء من خلال "إخفاء الهوية الطيفية"، حيث يعمل عن طريق إلغاء البصمة التي يتركها الكائن الحي في موجة خفيفة تمر عبرها، وفقًا لـ"daily mail".



ومن خلال هذه التقنية المبتكرة، يتم تحويل طاقات بعض الألوان بواسطة لوح من الألياف الضوئية تعبر الشخص، ونتيجة لذلك، فإن الموجة التي تصل إلى الجهاز هي نفسها على الجانب الآخر، مما يجعل الجسم يظهر غير مرئي حتى في ضوء النهار.



وبالإضافة إلى اختفاء الأشخاص، يدعي الباحثون أن الاختراق يمكن أن يمهد الطريق للطائرات الواقية من الرادار وكابلات الإنترنت المقاومة للإختراق.



وتستخدم التقنيات الحالية مواد مادية، وهي هياكل تنحي مسار الضوء حول الكائن الذي تحاول إخفاؤه، وتتعامل هذه التقنية مع مجموعة من الترددات المختلفة، مثل ألوان مختلفة من الضوء، كما أنه يشوه الموجة بحيث لا تظهر النتيجة النهائية مقنعة.