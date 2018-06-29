4 طرق تغير من شكل سفرتك

المطبخ بحاجة دائما للتجديد والابتكار حتى تحصلي على طبق لذيذ وشهي لم يصنعه غيرك، لذلك هناك بعض الخطوات والطرق التي من الممكن أن تضعك على طريق الابتكار والتجديد في الطعام، ومن ضمن هذه الطرق وفقًا لموقع care2:



1- اطبخي مع الأطفال

لا مانع من أن تستعيني بأطفالك عند الطبخ، استمعي لهم واستعدي لأن تجرب وصفات جديدة تحتوي على لمساتهم، الأطفال دائما لهم آراء مختلفة وغريبة، فمن الممكن أن تحصلي على وصفة جديدة ولذيذة بسبب مشاركة أطفالك لك في الطبخ.



2- المزيد من الأعشاب

الأهم من أن تشتري منتجات الطعام الطبيعية من لحوم، خضروات، دجاج، وغيرها، عليكي الاعتماد على الأعشاب بشكل كبير، فهي لها تأثير شهي وجذاب دائما على الأطباق، فحاولي أن تنوع بينهم دائما لتحصل على الأفضل في النهاية.



3- اصنعي لنفسك تحديا

المطبخ بحاجة لمزيد من الجرأة وعدم الخوف، فلا تمانعي من بعض التحديات، فمن الممكن أن تحدد أربعة أصناف مثل الدقيق، السكر، الزبدة، الحليب، محاولة أن تبدع في شيء جديد غير معتمدة على أي وصفات أخرى محفوظة وتقليدية.



4- التلاعب بالمكونات والأفكار

بعد أن تحفظي طريقة تحضير الوصفة جيدا، من الممكن أن تحاولي إدخال عنصر جديد أو الاستغناء عن أحدهم، فأحيانا تبديل محتويات الطبق أو الاستغناء عنه قد يصنع وصفة ألذ وأكثر إبداعا.