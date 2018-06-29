العناني: الرئيس مهتم بالمتحف الكبير.. ونقد اللوجو لم يغضبنا

كشف د.خالد العناني وزير الآثار، كواليس عدد من النقاط المتعلقة بالمتحف المصري الكبير، والتي أثارت لغطا الفترة الماضية، خاصة تحويل المتحف إلي هيئة بإسم "هيئة المتحف المصري الكبير"، لافتا إلي أنها ستكون هي القائمة على المشروع بكل ما فيه.



وأوضح الوزير في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هيئة المتحف الكبير ستكون تابعة لوزارة الآثار وليس أي جهة أخري، مؤكدا أن المتحف حاليا يمر بمرحلة أفضل من ذي قبل،خاصة فيما يتعلق بمتطلبات المتحف المالية،حيث أنه لأول مرة منذ عدة سنوات لا نواجه أي عقبات مالية في سبيل تمويل المتحف.



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهتم بمشروع المتحف، وتوجيهاته لنا بأن لا يتوقف ويتم تيسير إحتياجاته المالية من الموازنة العامة الدولة للإنتهاء منه في مواعيد الخطة الموضوعة له، خاصة الأعمال والتجهيزات الإنشائية دون تأخير، والتي مقرر لها أن تنتهي أخر العام الحالي ليكون الإفتتاح الجزئي للمتحف في الربع الأول من 2019.



وكشف العناني كواليس مثيرة عن أزمة لوجو المتحف المصري الكبير،لافتا إلى أن التعاقد عليه لم يكن بمفرده، بل كان اللوجو أحد بنود عقد ترويجي متعدد البنود، مضيفا: "لو كنا رفضا اللوجو لكان معناه رفضنا للعرض والعقد كله،وإن كان هو لم يعجبه اللوجو، لكنه الإختيار كان خاضعا للجنة فنية ضمت في عضويتها متخصصين في التصميمات والفنون الجميلة،ورغم ذلك تقبلنا نقد الغيورين علي الحضارة المصرية للوجو وشكله".