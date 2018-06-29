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حوادث

إصابة 10 أطفال من أسرة واحدة بحالات تسمم في بني سويف

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:21 م
تسمم - ارشيفيه
تسمم - ارشيفيه
محمد عبد الحليم
أصيب 10 أطفال من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة "أرز" بقرية المسيد التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

واستقبل مستشفى بني سويف العام 10 أطفال إسراء م ع 5 سنوات، وأشقاءها "سارة" سنتين، "محمد" 6 سنوات، "حجازي" سنة ونصف، "روان رمضان عيد" 3 سنوات،وشقيقتها"حنين" سنتين، و"أياد خ" 6 سنوات، وأشقاءه " ياسمين" 4 سنوات، "مروة" سنة، "يوسف" 4 سنوات.

وتبين أن الأطفال أصيبوا بقئ وإسهال عقب تناولهم وجبة أرز وتم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية داخل قسم الأطفال بالمستشفى.

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