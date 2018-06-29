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أخبار البلد

المصريون باليونان: ثورة 30 يونيو أعادت الوطن للشعب

الجمعة 29/يونيو/2018 - 05:59 م
ثورة 30 يونيو - ارشيفية
ثورة 30 يونيو - ارشيفية
سعيد العربي
قال محمد رشاد رئيس الجالية المصرية باليونان، إن ثورة 30 يونيو التي مر عليها 5 سنوات أعادت الاستقرار وهيبة الدولة والمضي قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وعودة مصر لدورها العربى والإقليمى.


وأضاف لـ"صدى البلد" إن ما يراه المصريون بالخارج بعد مرور الأعوام الخمسة على ثورة 30 يونيو هو عودة الاستقرار وهيبة الدولة والمضي قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وعودة مصر لدورها العربى والإقليمى وإعادة مصر لشعبها.


وتابع أن الشعوب الأوروبية بصفة عامة واليونانيين بصفة خاصة ترى أن هناك عودة للاستقرار فى مصر بعد 30 يونيو وأن مصر تتبنى برنامجا فاعلا للإصلاح الإقتصادى وأن هناك عودة لدور مصر العربى والإقليمى، والذى يؤكد ذلك هو زيادة التعافي السياحي وزيادة حركة الاستثمار الأجنبى فى مصر.
المصريون باليونان: ثورة 30 يونيو أعادت الوطن للشعب

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