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محافظات

بدء أعمال مكافحة تلوث بترولي بخليج السويس

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:12 م
بدء أعمال مكافحة
بدء أعمال مكافحة تلوث بترولي بخليج السويس
أ ش أ
أعلن محافظ السويس اللواء أحمد محمد حامد، بدء الإجراءات الفنية لأعمال مكافحة بقعة تلوث بترولي بخليج السويس ناتجة عن عطل بمحطة كهرباء عتاقة

وقال المحافظ، في بيان، اليوم الجمعة، إنه عقد اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لإنتاج الكهرباء المالكة للمحطة، ومدير البيئة بالمحافظة، ومسئولي فرع جهاز شئون البيئة بالسويس، ومدير معهد علوم البحار والمصائد بالسويس، وشركة "بتروسيف"؛ لإقرار خطة عمل مكافحة التلوث وإزالة آثاره.

وأوضح أنه تم إيقاف مصدر التلوث تماما بمحطة كهرباء عتاقة، وأن مياه التبريد الناتجة عن توليد الكهرباء نظيفة تماما وخالية من أي تلوث، مشيرا إلى أن الشركة المكلفة بمكافحة التلوث ومعهد علوم البحار ومسئولي محطة الكهرباء يقومون حاليا بمسح الشط لتقدير حجم الأعمال المطلوبة والمعدات المستخدمة.

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