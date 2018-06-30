البرتغال واوروجواي .. رفاق رونالدو يصطدمون بكتيبة سواريز وكافاني اليوم

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة منتخب أوروجواي ضمن مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2018، والتي ستقام اليوم على ملعب فيشت بمدينة سوتشي.



ويحتل زملاء رونالدو وصافة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط رغم تعادلهم في النقاط مع منتخب إسبانيا المتصدر للمجموعة، ولكن بفارق هدف واحد عن الماتادور الإسباني بعد تعادلهم الأخير بنتيجة (1-1) مع المنتخب الإيراني في الجولة الأخيرة، وكان قد انتصر في الجولة الثانية على المنتخب المغربي بهدف دون رد، بينما كان التعادل مسيطرا في الجولة الأولى التي خاضوها ضد المنتخب الإسباني، ليتأهل منتخب البرتغال ليواجه بطل المجموعة الأولى.



واستطاع منتخب الأوروجواي أن يتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد انتصاره في الثلاث جولات التي خاضها، فبعد انتصاره على المنتخب المصري والمنتخب السعودي بهدف دون رد في كلا المباراتين، استطاع أن يؤكد تصدره بعد انتصاره على منتخب روسيا مستضيف كأس العالم بثلاثية دون رد لينفرد بصدارة المجموعة.



كان منتخب الأوروجواي قد تأهل لكأس العالم بعدما احتل المركز الثاني من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال برصيد 31 نقطة، ليحجز السماوي مقعده في الكرنفال العالمي الكبير رفقة البرازيل والأرجنتين وكولومبيا، وبيرو التي تأهلت عن طريق الملحق.