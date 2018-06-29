عودة 222 مصريًا من ليبيا وتداول 237 شاحنة عبر منفذ السلوم

أعلن اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، عودة 222 مصريًا عبر منفذ السلوم البري بينهم 208 سافروا بصورة شرعية و14 بصورة غير شرعية، وتداول 237 شاحنة فى الاتجاهين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقال مدير أمن مطروح -في بيان اليوم الجمعة- إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1272 شخصا عبر المنفذ منهم 234 مصريًا و1038 ليبيًا كماتم إنهاء إجراءات مغادرة 99 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 138 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.