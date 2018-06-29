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حوادث

ضبط 42 ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:25 م
حملات مرورية - ارشيفية
حملات مرورية - ارشيفية
مصطفى الرماح
شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإدارات المرور على مستوى الجمهورية لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات وإتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر.

‫ وأسفرت هذه الجهود، خلال ٢٤ ساعة، عن ضبط ٤٢ ألفًا و١١١ مخالفة مرورية.

كان قطاع الأمن العام ، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات "الأجرة ، السرفيس" لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، انتظار خاطئ"، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

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