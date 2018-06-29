مستشار شيخ الأزهر يكشف سبب غياب الإمام الأكبر عن جنازة شقيقته

كشف المستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر كواليس عدم حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صلاة جنازة شقيقته، وحضوره اجتماع هيئة كبار العلماء.



وقال «عبد السلام» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة: صباح الأربعاء الماضي أيقظني اتصال من أحد الزملاء يخبرني بوفاة الشقيقة الكبرى لسيدي الإمام الأكبر شيخ الأزهر - حفظه الله ورعاه - وسألت عما إذا كان فضيلته عرف بالأمر فأخبرني أن الوفاة حدثت في وقت متأخر من الليل، وأن الأخ الأكبر لفضيلته أوصى بالتريث في إخبار فضيلته حتى يستيقظ من نومه.



وتابع؛ لأنه لن يتمكن من حضور الدفن الذي كان في الصباح الباكر، وحين استيقظ الإمام وعرف بالوفاة ردد متأثرا : «إنا لله وإنا إليه راجعون»، وأخذ يدعو لشقيقته بالرحمة والمغفرة، ويذكر صبرها علي تربية أبنائها بعد وفاة زوجها في سن مبكرة، وصبرها على المرض في أواخر أيامها -رحمها الله -.



وأضاف: ومع كثرة المطالبين بضرورة إلغاء المواعيد المحدده مسبقًا بالمشيخة، وتأجيل موعد الانعقاد الدوري لاجتماع هيئة كبار العلماء، حتي إن أصحاب المواعيد طلبوا تأجيل الموعد تقديرًا للظروف، فأصر فضيلته أن تبقى الأمور كما هي وعلى طبيعتها، قائلا: يجب أن نكون قدوة، فالموت ليس نهاية الكون ولا تتوقف عنده الحياة والأشغال، يجب أن نمضي في عملنا ونكمل الطريق.. وفي نهاية اليوم سوف أسافر إلى الأقصر لأكون بجوار أسرتي وأبناء شقيقتي.



واستطرد: ووجه بسرعة الإعلان أن العزاء قاصر على الأسرة حتي يعفي السادة المسؤولين والجميع من الحرج وتبعات مشقة السفر مع اشتداد حرارة الجو، وألا نشغلهم عن أعمالهم ومسؤولياتهم أعانهم الله عليها، مما أثّر في جميع من حول فضيلته، وكان درسًا عظيمًا للجميع.



