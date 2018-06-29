ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مستشار شيخ الأزهر يكشف سبب غياب الإمام الأكبر عن جنازة شقيقته

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:02 م
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
أمل فوزي
كشف المستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر كواليس عدم حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صلاة جنازة شقيقته، وحضوره اجتماع هيئة كبار العلماء.

وقال «عبد السلام» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة: صباح الأربعاء الماضي أيقظني اتصال من أحد الزملاء يخبرني بوفاة الشقيقة الكبرى لسيدي الإمام الأكبر شيخ الأزهر - حفظه الله ورعاه - وسألت عما إذا كان فضيلته عرف بالأمر فأخبرني أن الوفاة حدثت في وقت متأخر من الليل، وأن الأخ الأكبر لفضيلته أوصى بالتريث في إخبار فضيلته حتى يستيقظ من نومه.

وتابع؛ لأنه لن يتمكن من حضور الدفن الذي كان في الصباح الباكر، وحين استيقظ الإمام وعرف بالوفاة ردد متأثرا : «إنا لله وإنا إليه راجعون»، وأخذ يدعو لشقيقته بالرحمة والمغفرة، ويذكر صبرها علي تربية أبنائها بعد وفاة زوجها في سن مبكرة، وصبرها على المرض في أواخر أيامها -رحمها الله -.

وأضاف: ومع كثرة المطالبين بضرورة إلغاء المواعيد المحدده مسبقًا بالمشيخة، وتأجيل موعد الانعقاد الدوري لاجتماع هيئة كبار العلماء، حتي إن أصحاب المواعيد طلبوا تأجيل الموعد تقديرًا للظروف، فأصر فضيلته أن تبقى الأمور كما هي وعلى طبيعتها، قائلا: يجب أن نكون قدوة، فالموت ليس نهاية الكون ولا تتوقف عنده الحياة والأشغال، يجب أن نمضي في عملنا ونكمل الطريق.. وفي نهاية اليوم سوف أسافر إلى الأقصر لأكون بجوار أسرتي وأبناء شقيقتي.

واستطرد: ووجه بسرعة الإعلان أن العزاء قاصر على الأسرة حتي يعفي السادة المسؤولين والجميع من الحرج وتبعات مشقة السفر مع اشتداد حرارة الجو، وألا نشغلهم عن أعمالهم ومسؤولياتهم أعانهم الله عليها، مما أثّر في جميع من حول فضيلته، وكان درسًا عظيمًا للجميع.

ترشيحاتنا

فاروق جعفر: يا ريتنا ما تأهلنا لكأس العالم

مركز الأزهر للفتوى يحدد ساعة استجابة الدعاء في يوم الجمعة بدقة

محمد صلاح يقضى إجازة مع أسرته بهذا المكان بعد صفر المونديال

مستشار شيخ الأزهر يكشف سبب غياب الإمام الأكبر عن جنازة شقيقته

تعرف على أولى مباريات منتخب مصر بعد خروجه من كأس العالم

في ذكرى استشهاده .. الإخوان اغتالوا النائب العام هشام بركات لسببين

أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد الطلاق.. صور

15 معلومة عن زيادة المعاشات المقرر صرفها أول يوليو

مصري يتعرض لواقعة نصب عبر فايبر بالكويت

آخرهم طلعت زكريا.. مفاجآت وصدمات الفنانين خلال أسبوع

تعرف على موعد مباريات دور الـ16 بكأس العالم

مكاسب كأس العالم.. خزينة اتحاد الكرة تنتعش بـ 8 ملايين دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية

إطلالة ملكية لـ أنجلينا جولي من رالف أند روسو.. صور

أول ظهور لـ رانيا يوسف بعد الطلاق.. صور

إطلالات متألقة وجريئة لمشاهير خلال أسبوع.. صور

مدير شرطة التموين يتفقد الأسواق للتأكد من تخفيض الأسعار..صور

فيديو

ياسمين سعيد: الجماهير أجبرت محمد صلاح على مغادرة مصر.. فيديو
بكري: مد إجازة العاملين بالخارج 5 سنوات خلال أيام .. فيديو
شاهد .. أب يعنف بناته وزوجته بالسلاح
ماكرون: نحتاج حماية مشروعة للحدود الأوروبية.. فيديو
شاهد.. بكاء أم الشهيد ضياء فتوح على الهواء وإعلامية تقبل رأسها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟