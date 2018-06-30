فرنسا والارجنتين .. الديوك تسعى الإطاحة بـ راقصو التانجو اليوم

يلتقي منتخب فرنسا، نظيره الأرجنتيني، اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم.



وانتهت مرحلة المجموعات لجميع مجموعات المونديال، وبعد انتصار راقصي التانجو على النسور النيجيرية العنيدة بهدفين مقابل هدف، يتأهل زملاء ماركوس روخو صاحب هدف الفوز بالدقائق الأخيرة كوصيف للمجموعة الرابعة، ليواجه الديوك الفرنسية متصدري المجموعة الثالثة، وكان منتخب الأرجنتين قد بدأ مشوارة بالمونديال بأداء هزيل حيث تعادل في لقائه الأول ضد منتخب آيسلندا تعادلا إيجابيا بهدف لكلا منهما، ومن ثم تلقى في شباكه بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من المنتخب الكرواتي الذي تصدر المجموعة الرابعة بعد انتصاره على جميع منتخبات المجموعة لتقل فُرص تأهل المنتخب اللاتيني، ولكن يأتي النسور الخضراء ليحيي الآمل من جديد بعد انتصاره على المنتخب الأيسلندي لتظل إمكانية التأهل لراقصي التانجو متاحة، وبالفعل بالانتصار الأخير على النسر الأفريقي يتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور الـ16.



وتأهل منتخب فرنسا إلى ثمن النهائي بعدما انتصر على منتخب أستراليا بنتيجة بهدفين مقابل هدف، ومن ثم الانتصار على منتخب بيرو بهدف دون رد، ثم التعادل في الجولة الأخيرة أمام منتخب الدنمارك تعادلا سلبيا، ليتأهل متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين فقط عن المنتخب الدنماركي وصيف المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما يغادر كأس العالم كلا من منتخب بيرو والمنتخب الأسترالي أصحاب الـ 3، والـ1 نقاط على التوالى. ورغم تأهل الديوك ولكن لم يقدموا ما هو مرجوا منهم فقد شهدت مبارياتهم أداءا ضعيفا وانتصارات دون مجهود يذكر، فكلا المنتخبين يعانون من الأداء السيئ حتى الأن، ولكن من المتوقع أن يظهر الوجه الحقيقي لكلا المنتخبين في أولى الأدوار الإقصائية التي تضعهما في صدام مباشر معا في اولى مراحلها.