بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع أحمد جمعة لاعب المصري

كشفت إدارة نادي بيراميدز ، الأهرام والأسيوطي سابقا، عن حقيقة التعاقد مع أحمد جمعة، لاعب فريق المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأصدر نادي بيراميدز بيان يؤكد فيه انه لا يوجد اي نية للتعاقد مع احمد جمعه وذلك ردا على الأنباء التي انتشرت بالفترة الاخيرة.



وتسعى ادارة نادي بيراميدز الي التعاقد مع عدد كبير مع اللاعبين وذلك استعدادا للمشاركة بشكل قوي في الموسم المقبل.